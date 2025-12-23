Boninho relembra irritação com Silvio Santos - Reprodução / SBT

Publicado 23/12/2025 09:56 | Atualizado 23/12/2025 10:00

Rio - O diretor Boninho, que deixou a TV Globo em 2024 e se prepara para comandar o projeto "Casa do Patrão" na Record a partir de 2026, relembrou um episódio de irritação envolvendo Silvio Santos. O relato ocorreu durante entrevista ao programa "The Noite", exibido pelo SBT e apresentado por Danilo Gentili.



Com mais de 40 anos de carreira na televisão, Boninho comentou sobre produções marcantes que comandou na Globo, como "TV Colosso" e "No Limite", considerado o primeiro reality show exibido na TV aberta no Brasil. Durante a conversa, o diretor mencionou a surpresa causada pela estreia do reality "Casa dos Artistas", criado por Silvio Santos e lançado pelo SBT em outubro de 2001.



"'No Limite' foi meu primeiro reality. A 'Casa dos Artistas' veio dois anos depois e furou o olho nem foi do Big Brother, furou foi do No Limite, me deu trabalho à beça", afirmou Boninho.



Danilo Gentili questionou como a Globo reagiu ao lançamento da atração concorrente. "Como vocês receberam a Casa dos Artistas do Silvio Santos?", perguntou o apresentador.



Segundo Boninho, o impacto foi imediato e inesperado. "Do jeito que ele fez, ele foi muito doido, não contou pra ninguém, ninguém sabia. Eu fiquei muito p*to, eu fiquei muito p*to, pô", disse o diretor, ao rir da situação.



O diretor também explicou o contexto da época e comparou os formatos. "Eu tava estreando meu programa, ele estreou a 'Casa dos Artistas' e eu fiquei: ‘Que coisa é essa?’. Eu conhecia, porque eu conhecia o Big Brother holandês e achava que era muito difícil de produzir, mas o 'No Limite' foi genial, uma experiência maluquíssima", completou.



A primeira edição da 'Casa dos Artistas' estreou em 2001 sob direção de Rodrigo Carelli, atual diretor da Record. O reality alcançou forte repercussão e registrou média de 25 pontos de audiência. A final, exibida em 16 de dezembro daquele ano, marcou 46 pontos no Ibope. Entre os participantes estavam Supla, Bárbara Paz e Alexandre Frota.