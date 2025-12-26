William Bonner se despediu do Jornal Nacional após 29 anos - Reprodução/Globo

Publicado 26/12/2025 05:00

Rio - O ano de 2025 testemunhou mudanças históricas na televisão, marcadas por reestruturações e realities que mais uma vez dominaram as conversas dos brasileiros e o retorno de grandes obras da teledramaturgia, a TV aberta voltou a demonstrar sua capacidade de provocar debates e pautar as redes sociais. Confira tudo que movimentou as telinhas neste ano:

Big Brother Brasil 25: O reality show comemorou Bodas de Prata com a entrada de duplas formadas por pessoas com laços afetivos: amigos, pai e filha, marido e mulher, e sogra e genro. Entre as novidades estavam os cômodos inspirados em novelas e programas da TV Globo, novo apartamento do líder, o Seu Fifi que entrou em cena para revelar o que era dito sobre os integrantes e a missão do vetado da festa do líder. Pela primeira vez em anos, o programa terminou sem expulsão ou desistência, além de consagrar a vitória da bailarina Renata Saldanha com 51,90% dos votos.

The Voice estreia no SBT: Sob a direção de Boninho, a competição musical teve apresentação de Tiago Leifert e contou com um time de técnicos formados por Mumuzinho, Matheus & Kauan, Duda Beat e Péricles, em uma produção que buscou impulsionar a audiência e atrair um público nostálgico.

Remake de 'Vale Tudo': Escrita por Manuela Dias, a adaptação da clássica novela dos anos 1980, trouxe Taís Araujo e Bella Campos interpretando Raquel e Maria de Fátima, respectivamente. O folhetim ousou em alterar o destino da icônica vilã Odete Roitman (Debora Bloch), que forjou a própria morte após levar um tiro de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e fugiu do Brasil com ajuda de Freitas (Luis Lobianco).

MasterChef Amador: A atração culinária demonstrou que ainda tem força para conquistar o público e mobilizou as redes sociais com a participação da cozinheira Daniela Dantas, que levou o troféu após disputar a grande final com Felipe Bruzzi.

Reprise de 'A Viagem': O remake que foi sucesso em 1994 conquistou um novo público com reexibição. A busca por vingança do espírito de Alexandre é intensificada pelo romance da irmã, Dina (Christiane Torloni), com Otávio (Antonio Fagundes), que se recusou a defender o rapaz em vida após ele cometer um homicídio. Mais uma vez, Guilherme Fontes foi exaltado pelo papel de destaque como o revoltado irmão da protagonista.

William Bonner deixa o 'Jornal Nacional': O apresentador encerrou a passagem no telejornal depois de 29 anos na bancada e 26 como editor-chefe. A saída gerou uma reconfiguração no setor de jornalismo da TV Globo com César Tralli assumindo a apresentação ao lado de Renata Vasconcellos. Roberto Kovalick ocupou o lugar do marido de Ticiane Pinheiro no "Jornal Hoje" e Tiago Scheuer ficou responsável pelo "Hora Um".

Apresentadores trocam Band pelo SBT: O projeto para transmitir parte dos jogos da Copa do Mundo de 2026 em parceria com a NSports, empresa da qual Galvão Bueno é sócio, fez com que narrador fosse para TV da família Abravanel. O jornalista dividiu a cobertura do sorteio dos grupos do torneio com Tiago Leifert. Além dele, João Silva estreou em agosto no canal fundado por Silvio Santos com o "Programa do João".

A Fazenda 17: Em 2025, o programa inovou com a dinâmica dos infiltrados. Carol Lekker e Matheus Martins entraram para ficar uma semana, mas a torcida do público fez a Record abrir votação que garantiu a continuidade da dupla no jogo. A nova temporada instituiu um novo recorde com quatro expulsões: Gaby Spanic, Martina Sanzi, Créo Kellab e Carol. O favoritismo de Dudu Camargo se confirmou e o peão venceu o programa com 75,88% dos votos.

Fórmula 1 volta para Globo: A emissora anunciou que adquiriu os direitos para transmitir as corridas da principal categoria do automobilismo de 2026 até 2028 após anos de exibição na Band. Everaldo Marques será o narrador dos 15 grandes prêmios que a TV aberta irá mostrar ao vivo. As nove corridas restantes terão exibição em compactos com horário alternativo.