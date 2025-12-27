Caio Coppolla - Divulgação / SBT

Publicado 27/12/2025 09:44

Rio - O comentarista político Caio Coppolla é o novo contratado do SBT News. A novidade foi anunciada pela emissora, nesta sexta-feira (26). Ele apresentará um quadro, o Boletim Coppolla, que será exibido de segunda a sexta-feira dentro do Jornal do SBT News e aos sábados no SBT Brasil, da TV aberta.

Coppolla, de 93 anos, aceitou o convite do SBT assim que terminou o seu contrato com a CNN, no último dia 21. Ele participava do quadro "O Grande Debate", ao lado do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo.



O comentarista é bacharel em Direito pela USP (Universidade de São Paulo) e trabalha como comentarista desde 2018, com passagens por Jovem Pan e CNN Brasil. Coppolla é considerado uma das grandes forças de análise política nas redes sociais, com mais de 6 milhões de seguidores.



