Rio - Zenilda (Andréia Horta) e Arminda (Grazi Massafera) terão um embate em cenas previstas para irem ao ar a partir de segunda-feira (29), em "Três Graças", da TV Globo. A mulher de Ferette exigirá ter um posto no departamento jurídico da Fundação como condição de ficar numa boa com a vilã.
Zenilda (Andréia Horta) confronta a intimidade de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) - Estevam Avellar / TV Globo
Tudo acontece quando Zenilda vai de surpresa até a casa da amiga de colégio e ela reage com desconfiança e ironia. A vilã, então, leva Zenilda para seu quarto e a confronta. Indignada com o tratamento que recebe da madame, a advogada deixará claro que não aceitará mais as provovações dela.
Em meio à tensão, Ferette chega ao local. Zenilda, então, desconfia da intimidade entre o marido e Arminda, já que ele entrou no quarto dela sem ser anunciado. O falso benfeitor dá uma justificativa pronta para a mulher e a convence. 
Em seguida, Ferette reforça os direitos de Zenilda e exige desculpas de Arminda. Contrariada, a viúva de Rogério (Eduardo Moscovis) acata o pedido do amante. Zenilda aceita ficar numa boa com a condição de ter um posto no departamento jurídico da Fundação. Arminda diz que ela e o sócio irão pensar sobre a proposta.
Depois, sozinha no quarto, a vilã revela a si mesma seu verdadeiro plano: destruir a paz do casal. 