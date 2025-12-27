Zenilda (Andréia Horta) confronta a intimidade de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) Estevam Avellar / TV Globo
Três Graças: Zenilda tem embate com Arminda e exige cargo na Fundação
Ferette (Murilo Benício) sai em defesa da mulher
Três Graças: Zenilda tem embate com Arminda e exige cargo na Fundação
Ferette (Murilo Benício) sai em defesa da mulher
Caio Coppolla é contratado pelo SBT News
Comentarista teve o contrato com a CNN encerrado no último dia 21
Cláudia Abreu revive Chayene em 'Dona de Mim'
Cena foi ao ar na noite desta quinta-feira (25)
'Três Graças': Bagdá captura Paulinho, e Gerluce enfrenta o criminoso
Gerluce e Jorginho se unem para salvar o policial das mãos do bandido
Retrospectiva: Confira os destaques da TV em 2025
Mudanças históricas no jornalismo, novelas clássicas e os tradicionais reality shows reafirmaram poder da televisão aberta
Com números circenses e música, especial do espetáculo 'Seja Luz' será exibido no SBT
Atração vai ao ar nesta quarta-feira (24), às 23h