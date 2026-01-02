Rogério invade casarão de Arminda - Globo/ Gabriel Vaguel

Rogério invade casarão de Arminda Globo/ Gabriel Vaguel

Publicado 02/01/2026 18:06

Rio - A mansão de Arminda (Grazi Massafera) será palco do reencontro de Rogério (Eduardo Moscovis) com a família em "Três Graças", novela das 21h da TV Globo. O momento dará início a um capítulo inteiro com sequências de flashbacks que explicam tudo o que aconteceu em torno do desaparecimento do empresário.

fotogaleria

Tudo começa quando Josefa (Arlete Salles) acorda assustada em seu quarto e chama por Rogério. Ele adentra o casarão vestido com a mesma roupa do dia de sua "morte". A mãe da vilã levanta da cama e vai ao encontro do genro na sala. Carinhosamente, ele a leva de volta para dormir, e passa no quarto de Raul (Paulo Mendes) para ver o filho, que está em sono profundo.

A partir daí, cenas de flashback contam como Rogério acabou dado como morto, há cinco anos, depois de invadir a sala de Ferette (Murilo Benício) na Fundação, acusar o sócio de corrupção e falsificação de remédios, e de manter um caso com Arminda.

Quando a trama volta ao presente, Josefa conta para a filha que o genro a visitou e as duas discutem. Arminda não leva a sério até dar de cara com o marido. Rogério conta em detalhes tudo o que aconteceu e deixa a vilã completamente perturbada e em negação. Ao ouvir a conversa, Raul desce até a sala e avista o pai, eufórico.

O abraço entre pai e filho é carregado de lágrimas e incredulidade. Raul não consegue acreditar que o pai está vivo após tanto tempo. Rogério, emocionado, se surpreende com crescimento do filho e confessa a saudade imensa que sentiu.