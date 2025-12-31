Misael reaparece após fugir com dinheiro roubado Divulgação/Globo

Rio - Misael (Belo) vai reaparecer em "Três Graças" após fugir com o dinheiro que o grupo liderado por Gerluce (Sophie Charlotte) roubou junto com a estátua da casa de Arminda (Grazi Massafera) para comprar remédios verdadeiros e doar aos moradores da comunidade da Chacrinha.
Nos próximos capítulos, o ex de Lígia (Dira Paes) reencontrará o amigo dormindo abraçado à uma mochila na entrada do ferro-velho. O pai de Gerluce vai jogar um saco de lixo fora e acaba se assustando ao avistar o comparsa.
"Misael!?", pergunta o dono do ferro-velho. "Sou eu mesmo, Joaquim! Eu voltei", afirma o viúvo.