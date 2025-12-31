Misael reaparece após fugir com dinheiro roubado Divulgação/Globo
'Três Graças': Misael reaparece no ferro-velho de Joaquim
Viúvo retorna à Chacrinha após fugir com dinheiro roubado
'Três Graças': Misael reaparece no ferro-velho de Joaquim
Viúvo retorna à Chacrinha após fugir com dinheiro roubado
Em último dia na Record, Ticiane Pinheiro chora ao receber homenagem
Apresentadora se despediu da emissora após 20 anos
Luciano Huck e Angélica revelam superstições de Réveillon
Apresentador detalhou rituais durante o 'Domingão com Huck', da TV Globo, deste domingo (28)
Três Graças: Zenilda tem embate com Arminda e exige cargo na Fundação
Ferette (Murilo Benício) sai em defesa da mulher
Caio Coppolla é contratado pelo SBT News
Comentarista teve o contrato com a CNN encerrado no último dia 21
Cláudia Abreu revive Chayene em 'Dona de Mim'
Cena foi ao ar na noite desta quinta-feira (25)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.