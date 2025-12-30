Ana Hickmann fez homenagem na despedida de Tici Pinheiro do ’Hoje em Dia’ - Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2025 15:35

Rio - Ana Hickmann compartilhou um vídeo nesta terça-feira (30) da despedida de Ticiane Pinheiro do "Hoje em Dia", da Record. A apresentadora deixou a emissora após 20 anos para viver com o marido, Cesar Tralli, que assumiu a bancada do "Jornal Nacional", da TV Globo, e se mudou para o Rio de Janeiro.

"Tici...esse abraço foi doído, hoje foi seu último dia no 'Hoje em Dia', mas tudo o que construímos juntas vai muito além de um programa. Formamos uma família. Foram anos dividindo estúdio, vida, histórias, risadas, lágrimas e uma amizade que é real e profunda", escreveu na legenda.

A apresentadora desabafou sobre a amizade construída durante os anos em que elas apresentaram a atração. "Sou imensamente grata por cada momento ao seu lado. Você faz parte da minha história e sempre vai fazer. Que seus próximos passos sejam cheios de amor, luz e verdade. Estarei sempre aqui, pra tudo. Te amo."

Ticiane Pinheiro agradeceu a homenagem da amiga. "Aninha, você sempre foi muito especial na minha vida. Obrigada por tudo e continuaremos sempre juntas e conectadas! Te amo. Foi sempre um muito divertido trabalhar ao seu lado!", afirmou ela.