Em último dia na Record, Ticiane Pinheiro chora ao receber homenagem
Apresentadora se despediu da emissora após 20 anos
Luciano Huck e Angélica revelam superstições de Réveillon
Apresentador detalhou rituais durante o 'Domingão com Huck', da TV Globo, deste domingo (28)
Três Graças: Zenilda tem embate com Arminda e exige cargo na Fundação
Ferette (Murilo Benício) sai em defesa da mulher
Caio Coppolla é contratado pelo SBT News
Comentarista teve o contrato com a CNN encerrado no último dia 21
Cláudia Abreu revive Chayene em 'Dona de Mim'
Cena foi ao ar na noite desta quinta-feira (25)
'Três Graças': Bagdá captura Paulinho, e Gerluce enfrenta o criminoso
Gerluce e Jorginho se unem para salvar o policial das mãos do bandido
