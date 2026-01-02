Leandra Leal viverá Zilá em ’Coração Acelerado’ - Manoella Mello / TV Globo

Publicado 02/01/2026 05:00

Rio - De volta às novelas depois de 11 anos, Leandra Leal interpretará uma vilã em "Coração Acelerado", próximo folhetim das 19h, da TV Globo, com estreia marcada para o dia 12 de janeiro. Na trama, a atriz de 43 anos dará vida à Zilá Sampaio, mulher de Alaorzinho (Daniel de Oliveira), herdeiro do poderoso Grupo Alaor Amaral, e mãe de Naiane (Isabelle Drummond).

"Queria muito fazer novela agora. Fiz vários filmes, dirigi série, fiz peça, dirigi documentário... a novela tem um lugar de alcance no nosso país gigantesco... Em novela, eu nunca fiz uma personagem assim. Já fiz pessoas bem loucas no cinema, séries, mas em novela, não. Fiz uma vilãzinha em 'Pecado Capital' (1998), mas muito mais nova", comenta a atriz, se referindo à personagem Clarelis.

Empresária, Zilá cuida da 'Alô Country', marca respeitada de moda, e da carreira da filha, que é influenciadora digital. "Estou amando fazer vilã com a Isabelle. A gente está se divertindo muito", destaca Leandra. "Elas lutam, e elas lutam por amor", completa.

As atrizes, inclusive, repetem a parceria em cena após mais de uma década. Para quem não lembra, elas protagonizaram "Cheias de Charme", junto com Taís Araujo, em 2012, e o trio fez o maior sucesso como as "Empreguetes". Leandra comenta que as duas estão se 'atualizando da vida' e elogia a colega.

"Uma coisa muito linda da nossa profissão é que cada encontro é um mergulho muito profundo. Porque se conhecer em cena é de uma intimidade muito grande. Você tem esse encontro, divide um tempo, um camarim, em que você fala profundamente da sua vida. Camarim é quase análise. Isso foi há dez anos, eu não tinha filho. Agora, a gente está se atualizando da vida, eu e a Belle. Dos sonhos, dos planos, dos momentos, do que a gente fez nesse período. Está sendo lindo. E e eu acho que a Isabelle está arrasando. Ela está linda, maravilhosa, hilária", declara.

Na história, antes de se casar com a filha de Eliomar (Stepan Nercessian), Alaorzinho viveu um romance com a irmã dela, Janete (Letícia Spiller). O noivado do casal chegou ao fim depois desentendimentos, traição e humilhação. Com o término, Zilá conquista o filho de Alaor (Marcos Caruso) e engravida dele. De caráter duvidoso, ela ainda faz com que o caminho da irmã, que fugiu da cidade, cruze o de Jean Carlos (Ricardo Pereira), um forasteiro de má fama. Da relação dos dois nasce Agrado(Isadora Cruz).

Mamãe de Júlia, de 11 anos, e Damião, de 1 ano, fruto da união com Guilherme Burgos, Leandra reforça que Daniel de Oliveira, seu amigo de longa data, é um dos atores com quem mais trabalhou. "Sair de casa para mim, hoje, tem um preço muito alto, né? Mas essa novela está sendo tão gostosa, a personagem é tão maneira. Daniel é um dos atores que eu mais contracenei na vida. A gente já fez muita coisa. Na primeira, eu tinha 19 anos, foi Cazuza. Ele é meu amigo de vida".

Além da boa personagem, o ambiente amigável do elenco também faz com que ela saia 'feliz de casa'. "É incrível ter um dia de estúdio, que vai ter todas essas pessoas e a gente vai contracenar, montar essas cenas que são muito bem escritas, resolvidas, sabe, com uma direção muito maneira e a gente vai se divertir", conclui.