Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves) - Estevam Avellar / TV Globo

Publicado 23/02/2026 14:51

Rio - Exibida originalmente em 2012, a novela "Avenida Brasil" voltará às telinhas no "Vale a Pena Ver de Novo", da TV Globo, a partir do dia 30 de março, logo após as emoções finais de "Rainha da Sucata". Escrita por João Emanuel Carneiro, a trama é ambientada no subúrbio carioca e reúne personagens icônicos como Carminha (Adriana Esteves), Nina (Débora Falabella), Tufão (Murilo Benício), Jorginho (Cauã Reymond), Leleco (Marcos Caruso) e Max (Marcelo Novaes).



O folhetim acompanha a trajetória de Rita (Mel Maia). A menina é filha de Genésio (Tony Ramos), que se casa com Carminha. A vilã, no entanto, só deseja roubar o dinheiro do marido e terá a ajuda do amante, Max. Vítima da crueldade da madrasta, Rita descobre o plano e a desmascara, mas logo em seguida Genésio morre, atropelado acidentalmente pelo jogador de futebol Tufão.

Se sentindo culpado, o atleta se aproxima de Carminha para ampará-la. Ela, então, se aproveita da situação para conquistar o jogador, e consegue. Com isso, a vilã abandona a enteada em um lixão. No local, Rita passa a sofrer com a exploração de Nilo (José de Abreu), mas encontra proteção em Mãe Lucinda (Vera Holtz) e cria uma relação profunda com Batata (Bernardo Simões). O destino, porém, separa os dois quando Rita é adotada por um casal argentino. Carminha, por sua vez, fica rica e adota Batata – que, na verdade, é seu filho biológico com Max –, passando a chamá-lo de Jorginho.

Doze anos após ser abandonada, Rita, agora chamada Nina (Débora Falabella), retorna ao Brasil decidida a se vingar de ex-madrasta. Chef de cozinha na Argentina, ela se infiltra na mansão de Tufão ao ser contratada por Ivana (Letícia Isnard), passando a acompanhar de perto a rotina da vilã, que mantém um caso secreto com Max, agora seu cunhado.

Carminha vive ainda com a filha Agatha (Anna Karolina Lannes) – outro fruto de seu relacionamento com o amante, embora todos acreditem ser de Tufão –, a quem trata com desprezo. O único afeto verdadeiro que sente é por Max e Jorginho (Cauã Reymond), que mantém com ela uma relação conflituosa. Ao conviver com a família, Nina descobre que Jorginho é Batata, e os dois se reaproximam, embora ele seja noivo de Débora (Nathalia Dill), o que a deixa dividida entre o amor e a vingança.

Sucesso internacional

"Avenida Brasil", indicada ao Emmy Internacional 2013 na categoria de Melhor Novela, tornou-se a telenovela mais exportada da TV Globo, licenciada por mais de 140 países e dublada em 19 línguas, repetindo ao redor do mundo o desempenho que teve no Brasil. Avançando para 2023, o formato original ganhou sua primeira adaptação internacional, ‘Leyla – Sombras do Passado’, folhetim produzido na Turquia.