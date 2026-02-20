Christiane Torloni - Reprodução / TV Globo

Publicado 20/02/2026 15:52

Rio - Christiane Torloni reagiu com bom humor aos memes que a colocaram, de forma fictícia, como integrante do Camarote do "BBB 26". Criadas com o uso de inteligência artificial, as montagens circularam com força nas redes sociais e mostravam a atriz em diferentes ambientes da casa mais vigiada do país.



O assunto veio à tona durante a participação da artista no "Encontro", da TV Globo, exibido na manhã desta sexta-feira (20). Ao comentar a repercussão, Torloni afirmou que chegou a se confundir com as imagens. “Até eu acreditei [que entraria no programa]”, disse, em tom de brincadeira, após ouvir de Patrícia Poeta que seu nome dominou as redes desde o início do ano.



Conhecida por manter a vida pessoal longe dos holofotes digitais, a atriz também falou sobre seu perfil mais reservado. “Você vê um perfil da minha vida, sou uma pessoa tão discreta. Você não tem posts íntimos meus, pelo contrário”, afirmou, ao refletir sobre a exposição provocada pelo reality.



Apesar disso, Christiane destacou que recebeu os memes como um gesto carinhoso do público. “Sinto como uma homenagem. Uma coisa de alguém me botar num lugar que realmente o bicho está pegando como uma pessoa que vai trazer essa leveza, que não vai levar isso de um jeito sério, louco, mal ou cruel”, declarou.



Durante a conversa, a atriz ainda comentou sobre as oportunidades que o programa já proporcionou a ex-participantes. “Temos pessoas no BBB, pessoas tão interessantes que saíram: Jean Wyllys, que é tão bonito, ou a Grazi Massafera, pessoas que foram fazendo suas carreiras e trazendo… É uma coisa que, assim, tem que ter coragem”, avaliou.



Embora nunca tenha integrado o elenco do "Big Brother Brasil", Christiane Torloni já participou, em 2008, do "Dança dos Famosos" e saiu campeã, retornando à atração em 2021.