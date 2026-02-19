Ana Furtado é a nova apresentadora de ’Fábrica de Casamentos’ - Divulgação/Pino Gomes

Ana Furtado é a nova apresentadora de ’Fábrica de Casamentos’Divulgação/Pino Gomes

Publicado 19/02/2026 15:48

Rio - O SBT confirmou a nova temporada de "Fábrica de Casamentos" em parceria com o Disney+ sob o comando de Ana Furtado. O programa será exibido simultaneamente na TV aberta e no streaming, esse que contará também com uma versão exclusiva de cada episódio.

"Amor, união, sonhos, histórias reais e grandes desafios. O 'Fábrica de Casamentos' tem tudo o que me interessa, me move e toca o coração. Eu amo uma festa. Amo reality, que era algo que ainda não tinha feito em minha carreira! Então fazer parte desse projeto vitorioso a partir da 5ª temporada torna isso ainda mais especial. Será um enorme prazer e honra", afirma a apresentadora.



Os espectadores também reencontrarão especialistas que marcaram a história do formato e conquistaram os fãs da atração: Beca Milano, confeiteira; Lucas Anderi, estilista; e Mari Dedevits, party planner.

