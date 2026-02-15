Repórter Rodrigo e Luna ganha beijo durante cobertura pré-carnaval e cena viralizaReprodução de vídeo / X

O Dia
Rio - O repórter Rodrigo de Luna foi surpreendido com um pedido de beijo de uma foliã durante o ao vivo do programa "TV Jornal Meio-Dia", da emissora TV Jornal, afiliado do SBT em Pernambuco. Na cobertura pré-carnaval, o jornalista entrou na brincadeira e a cena viralizou nas redes sociais. Assista!
"Posso dar um beijo em você?", perguntou ela. "Pode dar um selinho só, de leve", respondeu Rodrigo. Os dois protagonizaram o momento inusitado, 'arrancando' gritos da multidão que observada a cena. Em seguida, a foliã pegou o repórter no colo. Rodrigo pediu mais um: "Outro para selar". Eles, então, deram o segundo beijinho, na quinta-feira (12).
Foliã pede beijo de repórter Rodrigo de Luna durante programa ao vivo - Reprodução de vídeo / X
A emissora compartilhou o momento nas redes sociais e as internautas reagiram. "Quero ser amada em voz alta que nem ele", comentou uma seguidora. "Gente, que baixaria... adorei", brincou uma telespectadora. "O fenômeno da TV pernambucana", escreveu um usuário do Instagram. "Esse Rodrigo não existe, não. Pense numa pessoa iluminada e maravilhosa", elogiou um fã. "Dois maravilhosos", disse outra pessoa.