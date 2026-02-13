Erika Januza e Duda Santos Reprodução de Vídeo/ Instagram
Protagonizada por Duda Santos, 'A Nobreza do Amor' ganha trailer
Novela estreia em março na TV Globo
Carol Lekker recebe crachá após ser contratada pelo SBT
Influenciadora preencheu vaga aberta com saída de Cariúcha
'Três Graças': Leonardo choca Viviane com revelação sobre esquema de Ferette
Farmacêutica se revolta após descobrir que namorado sabia da falsificação de remédios
No elenco de 'O Agente Secreto', Tânia Maria afirma: 'Quero continuar sendo atriz'
Artista foi entrevistada no 'Cinejornal', do Canal Brasil, que vai ao ar nesta segunda-feira (16)
Carlos Alberto de Nóbrega renova contrato com o SBT
'Desde o começo, o Silvio me deu algo fundamental: liberdade para trabalhar', diz o apresentador
Wanessa Camargo estreia no comando do 'TVZ ao Vivo'
Cantora dividirá a apresentação do programa com Gominho, a partir do dia 9 de março
