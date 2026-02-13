Erika Januza e Duda Santos - Reprodução de Vídeo/ Instagram

Publicado 13/02/2026 22:21

Rio - A TV Globo divulgou no intervalo de "Três Graças" na noite desta sexta-feira (13) o trailer de "A Nobreza do Amor", próxima novela das 18h da emissora. A trama protagonizada por Duda Santos tem previsão de estreia para março.

A história acompanha Alika (Duda Santos), uma princesa africana que se esconde no interior do Rio Grande do Norte com a mãe Niara (Erika Januza) após o vilão Jendal (Lázaro Ramos) dar um golpe e assumir o trono do reino fictício de Batanga.

Também apareceram nas imagens Nicolas Prattes e Theresa Fonseca, que viverão um casal de vilões, e Ronald Sotto, par romântico de Duda Santos.