Wanessa Camargo e GominhoReprodução do Instagram / Multishow

Publicado 12/02/2026 11:01

Rio - Wanessa Camargo vai estrear como apresentadora do "TVZ ao Vivo", do Multishow, no dia 9 de março. A cantora dividirá o comando da atração, que celebra 35 anos de história e 10 anos desde o primeiro formato ao vivo, com Gominho. A filha de Zezé di Camargo vibra com o novo desafio profissional.

"Eu sou apaixonada pelo programa, sou fã. Enxergo a atração como um lugar de escuta e de encontro entre gerações. A música hoje é consumida de forma muito dinâmica, principalmente pelas novas gerações que se relacionam com os artistas de maneira mais direta, mais cotidiana. Estar nesse espaço me permite aprender com esse movimento, trocar experiências, compartilhar referências e, ao mesmo tempo, trazer minha trajetória e meu olhar para essa conversa", afirma a cantora.

"Mais do que apresentar música, o TVZ é um ambiente de proximidade onde a gente cria pontes entre artistas, público e histórias. Fazer parte disso de forma genuína e aberta foi o que tornou esse convite tão especial. Estou muito feliz!", complementa.



Gominho comemora a chegada de Wanessa à atração. "Eu estou feliz demais com essa nova temporada. Viver mais uma vez esse momento com o TVZ é uma honra. O Multishow é uma família para mim, onde me sinto bem e perto da música. E agora com a Wanessa, a gente já se conhece há muitos anos, inclusive através da Preta. Ela é maravilhosa e o nosso match já existe. O que ela traz para abrilhantar essa fase é um conhecimento musical muito profundo, além do astral, carisma e talento. Com a nossa energia e a nossa vontade de levar entretenimento, a gente vai arrasar. Vai ser tudo!".

O programa será exibido de segunda a sexta, com edições ao vivo às segundas e quintas, às 18h.