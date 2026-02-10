Reviravoltas irão marcar o capítulo 100 de ’Três Graças’ - Beatriz Damy/Globo

Publicado 10/02/2026 22:43

Rio - A cerimônia de inauguração da nova farmácia da Fundação Ferette na Chacrinha vai marcar o capítulo 100 de "Três Graças", que vai ao ar nesta quinta-feira (12). O evento foi idealizado por Xênica (Carla Marins) para fazer com que Ferette (Murilo Benício) acredite que será um momento de celebração de suas ações sociais na comunidade, mas a intenção é mostrar para todos que Rogério (Eduardo Moscovis) está vivo.

Na ocasião, Gerluce (Sophie Charlotte) encontra Paulinho (Romulo Estrela) a serviço, acompanhado do delegado Jairo (André Mattos) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky). A cerimônia inicia e Ferette discursa para o público, apresentando Leonardo (Pedro Novaes) como seu sucessor no comando da Fundação. Arminda (Grazi Massafera) acompanha o discurso de perto. Neste momento, Misael (Belo) está com sua arma na mira do empresário, pronto para colocar o plano em prática no momento mais oportuno.

Enquanto isso, Zenilda (Andréia Horta) aparece de surpresa no flat de Rogério. Ao saber de tudo o que aconteceu em torno da "morte" do empresário e sobre o esquema dos remédios falsos, a advogada sela com ele uma parceria para acabar com o ex-marido e a vilã e seguem para o evento.

Após o discurso de Ferette, Xênica passa o microfone para Zenilda, que após algumas palavras sobre a trajetória da entidade, chama Rogério para o palco. Ele se apresenta para surpresa de todos, atraindo a curiosidade dos jornalistas presentes, incluindo Téo Pereira (Paulo Betti), que fica completamente atiçado com a novidade. Em choque, Ferette mal pode imaginar que o perigo no evento é ainda maior.

Decidido a acabar com a vida de Ferette, Misael atira, mas Consuelo (Viviane Araújo), que chega perto dele na hora com a ajuda de Gilmar (Amaury Lorenzo), evita uma tragédia maior. O pânico é geral e Gerluce fica aflita atrás de Joélly (Alana Cabral), sentindo um mau pressentimento. A jovem está conversando com Lena (Bárbara Reis), e decide ir para casa, enquanto Samira (Fernanda Vasconcellos) confronta a esposa de Herculano (Leandro Lima) por ter ido atrás da jovem, logo depois que ela vai embora. Joélly entra em casa, deixando a mãe e Lígia (Dira Paes) aliviadas.

Nos arredores do evento, o clima ainda é de muita confusão. Tentando livrar Misael da situação em que se envolveu, Consuelo tira a arma dele e entrega a Gilmar para esconder. Logo depois, o delegado Fausto (Paulo César Grande) e outros policiais aparecem, e, Misael dá um beijo em Consuelo para disfarçar, deixando a consultora de beleza muito irritada.