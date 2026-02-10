Três Graças: Téo Pereira (Paulo Betti) e Zenilda (Andréia Horta)Manoella Mello / TV Globo
Interpretado por Paulo Betti, Téo Pereira ressurge em 'Três Graças'
Personagem icônico de 'Império' entrevistará Zenilda sobre separação
Zenilda descobre traição de Ferette em 'Três Graças' e internautas vão à loucura
Advogada descobriu caso do marido no capítulo desta segunda-feira (9)
Craque Neto comenta aparição em quadro de humor do 'BBB 26'
Voz do apresentador foi usada em brincadeira no reality show
Glaura Lacerda celebra estreia na TV em 'Três Graças': 'Realizada'
Atriz comenta parceria em cena com Grazi Massafera e a emoção de integrar o mesmo projeto que a ex-aluna Alana Cabral
Celso Portiolli deseja 'boa sorte' para Cariúcha após saída do SBT
'Tem que correr atrás dos sonhos', disse o apresentador
Nova temporada do humorístico 'Tô de Graça' começa a ser gravada
Fafy Siqueira vai estrear na série, estrelada por Rodrigo Sant’Anna, como Sandra