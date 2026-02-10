Três Graças: Téo Pereira (Paulo Betti) e Zenilda (Andréia Horta) - Manoella Mello / TV Globo

Publicado 10/02/2026 07:29 | Atualizado 10/02/2026 07:38

Rio - Conhecido pelos bordões "Queriiiiiiido" e "Curuzes", Téo Pereira, personagem icônico de Paulo Betti em "Império" (2014), vai ressurgir em "Três Graças", da TV Globo, no capítulo desta quarta-feira (11). O colunista social entrevistará Zenilda (Andréia Horta) sobre o "escândalo do século", já que a advogada pegou o marido na cama com Arminda (Grazi Massafera).

fotogaleria

Zenilda é quem vai procurar o jornalista para expor Ferette após o divórcio. Apesar de se sentir constrangida, a mãe de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes) contará detalhes do episódio de traição para Téo. O colunista, claro, prepara uma manchete bombástica e publica tudo na hora.

Intérprete de Téo, Paulo Betti comemora o retorno do personagem: "A sensação de reviver esse personagem depois de tanto tempo é emocionante, sinto estar reencontrando um parente muito querido e engraçado. Estou feliz com esse trabalho, ele tem uma importância nessa participação porque interfere na história, provoca, tem uma função dramática ligada à comédia, o que é muito interessante", reflete.

Ele, por fim, analisa a importância do papel na sua extensa trajetória artística". Junto do Timóteo, de 'Tieta', o Téo Pereira é sem dúvida um dos personagens mais marcantes e populares da minha carreira. Percebo isso nas ruas, até hoje as pessoas lembram dos bordões dele".

Participação especial

Outro personagem querido do público também reapareceu em "Três Graças" recentemente: Crodoaldo Valério, eternizado por Marcelo Serrado em "Fina Estampa" (2011). O personagem, conhecido como Crô, surgiu na trama como voluntário do hospital onde Ferette estava internado e deixou o empresário revoltado devido ao seu jeito extravagante.

Ele também mostrou que era um grande amigo de Dona Josefa (Arlete Salles) e deu a entender que sabia um grande segredo do passado de Arminda.