Celso Portiolli durante o 'Domingo Legal' - Reprodução de vídeo

Celso Portiolli durante o 'Domingo Legal'Reprodução de vídeo

Publicado 08/02/2026 18:13

Rio - Cariúcha, de 42 anos, recebeu o carinho de Celso Portiolli durante o "Domingo Legal", do SBT, neste domingo (8). O apresentador desejou boa sorte à artista, que deixou a emissora para comandar o "SuperPop", da RedeTV!, na nova fase profissional.

"Desejar boa sorte para a Cariúcha. É um sonho dela, tem que correr atrás dos sonhos. Boa sorte", disse Celso durante uma interação com Victor Sarro e Rodrigo Capella, que comandam o "Comédia SBT".

Celso Portiolli desejando boa sorte pra Cariucha na nova fase, e dizendo que se é sonho tem que correr atrás mesmo #DomingoLegal pic.twitter.com/bz90V7zZWH — Brenno (@brenno__moura) February 8, 2026

Recentemente, Cariúcha se emocionou ao falar sobre a saída do SBT e agradeceu o carinho dos fãs. "Sou muito grata ao SBT por tudo... Eu estou indo atrás do meu sonho, e eu não podia deixar essa oportunidade passar. Está sendo muito difícil deixar o SBT, mas agora começa uma nova fase na minha vida, na Rede TV, o 'SuperPop'. E assumiu o lugar da Luciana Gimenez, não tem como, porque ela é única. Ela é única. Só gratidão ao SBT. Obrigada, gente. Amo vocês".