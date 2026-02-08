Rio - Cariúcha, de 42 anos, recebeu o carinho de Celso Portiolli durante o "Domingo Legal", do SBT, neste domingo (8). O apresentador desejou boa sorte à artista, que deixou a emissora para comandar o "SuperPop", da RedeTV!, na nova fase profissional.
"Desejar boa sorte para a Cariúcha. É um sonho dela, tem que correr atrás dos sonhos. Boa sorte", disse Celso durante uma interação com Victor Sarro e Rodrigo Capella, que comandam o "Comédia SBT".
Recentemente, Cariúcha se emocionou ao falar sobre a saída do SBT e agradeceu o carinho dos fãs. "Sou muito grata ao SBT por tudo... Eu estou indo atrás do meu sonho, e eu não podia deixar essa oportunidade passar. Está sendo muito difícil deixar o SBT, mas agora começa uma nova fase na minha vida, na Rede TV, o 'SuperPop'. E assumiu o lugar da Luciana Gimenez, não tem como, porque ela é única. Ela é única. Só gratidão ao SBT. Obrigada, gente. Amo vocês".