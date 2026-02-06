Christina Rocha reclamou de mudança no dia de exibição do ’Casos de Família’ - Reprodução/YouTube

Christina Rocha reclamou de mudança no dia de exibição do ’Casos de Família’Reprodução/YouTube

Publicado 06/02/2026 21:32

Rio - Christina Rocha usou as redes sociais nesta sexta-feira (6) para comunicar que o SBT acabou com a exibição diária do "Casos de Família" e que o programa irá ao ar apenas aos sábados. A apresentadora não escondeu a tristeza com a mudança realizada pela emissora.

fotogaleria

"Como eu sempre fui muito transparente com vocês, eu quero que vocês saibam antes da imprensa. A gente acabou de gravar, eu ainda tô aqui no meu camarim e a diretoria acabou de informar que a partir de segunda-feira o 'Casos de Família' não estará mais no ar diariamente", comunicou.

A atração voltará para a programação do canal somente no dia 21 de fevereiro. "Feliz eu não estou, obviamente, estou surpresa, porque a nossa audiência é muito boa, mas é a nova fase do SBT, enfim...Por enquanto, eu prefiro só falar isso, tá? Depois vocês vão saber mais detalhes em todos os sentidos. Tá bom? Beijo", finalizou Christina.