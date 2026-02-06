Christina Rocha reclamou de mudança no dia de exibição do ’Casos de Família’Reprodução/YouTube
Christina Rocha reclamou de mudança no dia de exibição do ’Casos de Família’Reprodução/YouTube
February 6, 2026
SBT tira 'Casos de Família' da grade diária e Christina Rocha reclama
'Feliz eu não estou', declarou a apresentadora
