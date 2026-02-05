Zenilda flagra Ferrete na cama com Arminda - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 05/02/2026 18:09

Rio - Um dos momentos mais aguardados de "Três Graças" está previsto para ir ao ar no capítulo de segunda-feira (9). Zenilda (Andréia Horta) finalmente descobre que Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) são amantes.

Depois de uma reunião com Xênica (Carla Marins) e José Maria (Túlio Starling), a advogada chega em casa e segue para o quarto. Ao ver o marido e a ex-melhor amiga juntos em sua cama, ela explode em fúria e parte para cima de Arminda.

Ferette tenta se justificar enquanto a amante, sentindo-se vitoriosa com a situação, reage de forma irônica. Zenilda não dá trégua, humilha a vilã e rechaça o marido. Em meio ao caos, Ferette passa mal, enquanto a mulher tranca a porta e decreta que ninguém sairá dali até que toda a verdade seja exposta.