Boris Casoy estreou como comentarista do SBT News - (Lourival Ribeiro/SBT

Boris Casoy estreou como comentarista do SBT News(Lourival Ribeiro/SBT

Publicado 04/02/2026 17:58

Rio - Quase 40 anos após estrear na televisão, Boris Casoy voltou ao SBT como comentarista convidado do SBT News, canal que estreou em dezembro do ano passado. O jornalista participou do "News Noite", apresentado por Leandro Magalhães, na terça-feira (3).

fotogaleria

"Tenho muita lenha pra queimar ainda", diz Casoy.

Criador do bordão "Isso é uma Vergonha", o veterano segue na ativa e fará participação eventual nos telejornais da emissora. Boris foi âncora do extinto "TJ Brasil" no SBT entre 1988 e 1997 e se tornou o primeiro a emitir opiniões sobre as reportagens exibidas durante os telejornais.