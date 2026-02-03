Belo e Paulo César GrandeReprodução / Instagram
Ator de 'Três Graças' posa com Belo e brinca: 'Ex-lindo'
Paulo César Grande ganhou elogios do colega de elenco e dos seguidores
Coração Acelerado: Naiane descobre a verdade sobre Eduarda e a acusa de fazer complô contra ela
Cena está prevista para ir ao ar nesta terça-feira (3)
Carla Marins adianta envolvimento entre Xênica e Macedo em 'Três Graças': 'Estratégico'
Personagem se aliará a Rogério (Eduardo Moscovis) para se vingar de Ferette (Murilo Benício)
Estrelada por Grazi Massafera, 'Dona Beja' estreia nesta segunda: 'Dedo na ferida da sociedade'
Atriz dá detalhes de sua personagem no folhetim de Daniel Berlinsky e prevê comentários conservadores: 'Vão dizer que é lacração'
À frente do 'Band Folia', Pâmela Lucciola promete cobertura 'atenta e conectada'
Apresentadora também fala sobre representatividade na TV aberta: 'Tento honrar com naturalidade'
'Três Graças': estreia de Crô agita noveleiros na web
Personagem vivido por Marcelo Serrado apareceu pela primeira vez no folhetim nesta sexta-feira (30)
