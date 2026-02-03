Belo e Paulo César Grande - Reprodução / Instagram

Rio - Paulo César Grande e Belo chamaram atenção nas redes sociais ao aparecerem juntos nos bastidores da novela "Três Graças". No registro, compartilhado no Instagram, os dois surgem sorridentes em uma gravação. Na trama, o veterano vive Fausto, enquanto Belo interpreta Misael.

Na legenda da foto, Paulo César Grande adotou o bom humor e fez autodeboche: “Meu novo grande amigo. Belo e ex-lindo PC”. A publicação rapidamente recebeu uma enxurrada de comentários dos seguidores, que fizeram questão de discordar da definição.

“Ex-lindo que nada. Sempre lindo PC”, escreveu um internauta. “Ex-lindo? Tá precisando de óculos. Dois belos”, comentou outra seguidora. “Belo nada belo e o sempre lindo”, brincou um terceiro. “PC continua lindão”, reforçou uma admiradora.

Belo também deixou uma mensagem pública ao colega de elenco. “Obrigado, meu amigo! Que Deus te abençoe como muito mais saúde! Grande mestre PC”, escreveu o cantor e ator. A resposta veio no mesmo tom afetuoso: “Mestre? Menos! Você é exemplo. Te amo, meu amigo. Deus sempre nos presenteia”.

Trajetória

Antes de se firmar como ator, Paulo César Grande teve trajetória de destaque no esporte. Ex-jogador de vôlei da equipe da Pirelli, atuou por sete anos e conquistou o título de melhor atleta em 1980. No ano seguinte, trocou as quadras pelos palcos ao estrelar a peça Bent, sob direção de Roberto Vignati.

A partir daí, construiu uma carreira sólida no teatro. Na televisão, passou por diferentes emissoras e produções marcantes, como Ninho da Serpente (Band, 1982), Xica da Silva (Manchete, 1996), Esmeralda (SBT, 2004) e A Terra Prometida (Record, 2016). Na Globo, integrou elencos de novelas de grande repercussão, entre elas Vale Tudo (1988), Quatro por Quatro (1994), Por Amor (1997) e Páginas da Vida (2006).