Três Graças: Bagdá (Xamã) e Vandílson (Vinicius Teixeira) - Estevam Avellar / Globo

Três Graças: Bagdá (Xamã) e Vandílson (Vinicius Teixeira) Estevam Avellar / Globo

Publicado 30/01/2026 19:47

Rio - Em "Três Graças", Bagdá (Xamã) será surpreendido por uma traição que muda o rumo da história. Diferentemente do que muitos imaginam, o golpe não parte de Lucélia (Daphne Bozaski), mas de alguém ainda mais próximo do chefão da comunidade.

Quem arma contra o vilão da Chacrinha é Vandílson (Vinicius Teixeira). Durante uma troca de tiros com a polícia no local, ele aproveita o caos para tentar eliminar o próprio chefe. O plano tem um objetivo claro: tomar o lugar do antigo "patrão" no comando do tráfico.

A movimentação, no entanto, não passa despercebida. Alemão presencia a traição e percebe a intenção de Vandílson de derrubar Bagdá. Mesmo ferido e em risco, o personagem de Xamã consegue escapar do atentado.

Em busca de ajuda, Bagdá foge do local e recorre à prima de Maggye (Mell Muzzillo), abrindo uma nova frente de tensão na trama e colocando seu destino em jogo nos próximos capítulos.