Três Graças: Bagdá (Xamã) e Vandílson (Vinicius Teixeira) Estevam Avellar / Globo
'Três Graças': Bagdá sofre traição inesperada e pode morrer
Bandido terá reviravolta na novela das 21h
'Três Graças': Morte em escada e 'quase' beijo entre personagens de Viviane Araújo e Belo viralizam
Capítulo desta quinta-feira (29) bombou nas redes
Virginia Fonseca anuncia saída do SBT e encerra programa 'Sabadou com Virginia'
Apresentadora não renovou o contrato com a emissora
Bruna Marquezine e Lázaro Ramos comandam cerimônia inédita do Globo de Ouro no Brasil
Golden Globes Tribute Awards Brasil marca a primeira edição brasileira da consagrada premiação de Hollywood
Vídeo: Ana Maria Braga diz que tentou evitar entrevista com Matheus: 'Não me deram um atestado'
Apresentadora deixou claro que o comentário foi uma brincadeira
