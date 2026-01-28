Bruna Marquezine e Lázaro Ramos serão apresentadores do Globo de Ouro no Brasil - Divulgação

Publicado 28/01/2026 14:06

Rio - O Globo de Ouro anunciou nesta quarta-feira (28) que Bruna Marquezine e Lázaro Ramos vão apresentar o Golden Globes Tribute Awards Brasil, evento que marca a primeira edição brasileira oficial da tradicional premiação de Hollywood.



A cerimônia acontece no dia 18 de março, no Copacabana Palace, no Rio, e integra a estratégia de expansão do Golden Globes, com foco na aproximação entre o Brasil e a indústria audiovisual internacional. A proposta do evento é homenagear talentos brasileiros do cinema e da televisão que alcançaram reconhecimento fora do país.



A programação inclui tapete vermelho, jantar de gala, cerimônia de homenagens e um show de encerramento com um nome da música brasileira, que ainda não foi divulgado. O evento terá formato black tie, restrito a convidados, e reunirá artistas, criadores, executivos do setor e lideranças culturais.

Sobre Bruna e Lázaro



Bruna Marquezine iniciou a carreira ainda criança na TV Globo e soma mais de duas décadas de atuação na televisão, no cinema e no teatro. No currículo, estão novelas como "Salve Jorge" e "Deus Salve o Rei". Atualmente, a atriz protagoniza a série brasileira "Amor da Minha Vida", em sua segunda temporada no Disney+. No cenário internacional, ganhou destaque ao interpretar Jenny Kord em "Blue Beetle" ("Besouro Azul"), produção da Warner Bros. e da DC Studios.



Lázaro Ramos, por sua vez, é um dos nomes mais respeitados da cultura brasileira. Ator, diretor, apresentador e escritor, construiu uma trajetória marcada por trabalhos no cinema, na televisão e no teatro. Atuou em filmes como "Madame Satã" e "O Homem que Copiava" e assinou a direção de "Medida Provisória". Além da carreira artística, também se destaca pela atuação em debates sobre cultura, educação e representatividade.