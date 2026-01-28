Ana Maria Braga durante o 'Mais Você' - Reprodução de vídeo

Publicado 28/01/2026 11:38

Rio - Ana Maria Braga, de 76 anos, viralizou, na manhã desta quarta-feira (28), ao dizer que tentou conseguir um atestado para não comandar o "Mais Você", da TV Globo. A revelação foi feita após apresentadora cumprimentar Matheus, segundo eliminado do "BBB 26".

"Bem que tentei, mas não me deram aquele negócio quando a gente não vem trabalhar", disse Ana Maria. "Um atestado?", perguntou Louro Mané. "Não me deram um atestado", completou ela, aos risos.

SOCORRO! Ana Maria dizendo na cara do Matheus que tentou um ATESTADO mas não conseguiu. KKKKKKKKKKKK#MaisVocê #BBB26 pic.twitter.com/uCrDifkwMY — Brenno (@brenno__moura) January 28, 2026

Não demorou muito para o vídeo do momento repercutir nas redes sociais. Ela, então, se desculpou com o gaúcho, que participou do "Café com o Eliminado", pela brincadeira.

"Me desculpe a brincadeira do atestado. É uma brincadeira que as pessoas fazem comigo dizendo assim: 'Ana Maria vai pedir atestado amanhã'", declarou a apresentadora. "É uma conversa às vezes difícil, delicada, quando se trata dos assuntos que foram tratados no seu caso. Aqui é o momento certo pra gente conversar", complementou.



No encerramento do programa, Ana Maria manteve o tom direto ao se despedir do ex-BBB. "Obrigada por ter vindo falar com a gente e sucesso na sua vida", disse a apresentadora. Matheus agradeceu o espaço e comentou: "Obrigado por ter aberto esse espaço e deixar a conversa leve". Ana rebateu com uma alfinetada: "A conversa não foi leve, mas foi com a melhor das intenções, tá bom?". Em resposta, o gaúcho reforçou o clima respeitoso do encontro: "Mas você me deixou confortável. Obrigado".