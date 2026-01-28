Ana Maria Braga durante o 'Mais Você'Reprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Ana Maria Braga, de 76 anos, viralizou, na manhã desta quarta-feira (28), ao dizer que tentou conseguir um atestado para não comandar o "Mais Você", da TV Globo. A revelação foi feita após apresentadora cumprimentar Matheus, segundo eliminado do "BBB 26". 
"Bem que tentei, mas não me deram aquele negócio quando a gente não vem trabalhar", disse Ana Maria. "Um atestado?", perguntou Louro Mané. "Não me deram um atestado", completou ela, aos risos. 
Não demorou muito para o vídeo do momento repercutir nas redes sociais. Ela, então, se desculpou com o gaúcho, que participou do "Café com o Eliminado", pela brincadeira.
"Me desculpe a brincadeira do atestado. É uma brincadeira que as pessoas fazem comigo dizendo assim: 'Ana Maria vai pedir atestado amanhã'", declarou a apresentadora. "É uma conversa às vezes difícil, delicada, quando se trata dos assuntos que foram tratados no seu caso. Aqui é o momento certo pra gente conversar", complementou. 
No encerramento do programa, Ana Maria manteve o tom direto ao se despedir do ex-BBB. "Obrigada por ter vindo falar com a gente e sucesso na sua vida", disse a apresentadora. Matheus agradeceu o espaço e comentou: "Obrigado por ter aberto esse espaço e deixar a conversa leve". Ana rebateu com uma alfinetada: "A conversa não foi leve, mas foi com a melhor das intenções, tá bom?". Em resposta, o gaúcho reforçou o clima respeitoso do encontro: "Mas você me deixou confortável. Obrigado".