Ronnie Von - Divulgação / RedeTV!

Publicado 28/01/2026 10:13

Rio - Ronnie Von, de 81 anos, não faz mais parte do time de contratados da RedeTV!. O apresentador deixou a emissora, onde comandou os programas "Manhã do Ronnie" e "Companhia Certa", após três anos. A informação foi confirmada ao DIA, nesta quarta-feira (28).

"A emissora confirma a saída do apresentador e deseja sucesso em seus futuros projetos", diz a nota. Algumas horas depois, Ronnie utilizou as redes sociais para explicar a saída. O apresentador revelou que pediu demissão após parte da sua equipe ser despedida.

"De repente, eu fico sabendo que parte da minha equipe seria despedida. Eu imagino que todas da televisões abertas estão passando por dificuldades financeiras, nós sabemos disso. Eu criei e crio com as pessoas com quem estou envolvido uma relação de afetividade muito grande", iniciou.

"Na medida em que a minha profissão é emocionar e ser emocionado, no momento em que não tenho mais isso... Despedir parte da minha equipe parte o meu coração. Como é que eu vou conseguir levar o meu ofício direitinho, se estou com a cabeça em outro lugar? Por isso, pedi para sair. Porque os meus pares foram embora e eu me senti muito desconfortável", complementou.

Por fim, ele comentou: "Confortável estou com vocês agora. Eu tomei essa atitude. Vou continuar sonhando, a saúde está ótima. A cabeça está perfeita, então, vou continuar sonhando porque, na verdade, vocês sabem disso: a razão da vida é o sonho. Eu vou continuar sonhando. Podem ter certeza disso. Beijo. Obrigada pela compreensão. Agora vocês sabem tudo".

Carreira

Com 60 anos de carreira, Ronnie iniciou na TV na atração "O Pequeno Mundo de Ronnie Von" (1966), da Record TV, e comandou os programas "Mãe de Gravata" (1999–2002) e "Todo Seu" (2004–2019), na TV Gazeta. Depois de três anos, ele assinou contrato com a RedeTV! para apresentar o "Manhã do Ronnie". Em 2024, o artista assumiu o "Companhia Certa".

Ronnie também é reconhecido pelo trabalho como cantor e ator.