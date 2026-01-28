David Junior interpreta Leandro em ’Coração Acelerado’ - Globo/Manoella Mello

David Junior interpreta Leandro em ’Coração Acelerado’Globo/Manoella Mello

Publicado 28/01/2026 05:00

Rio - David Junior interpreta o enigmático Leandro na novela "Coração Acelerado", que ocupa a faixa das 19h da TV Globo. Na trama, o técnico de som carrega segredos e um passado que desperta um desejo de vingança contra a família Amaral, que tem como patriarca Alaor (Marcos Caruso). Em cenas previstas para irem ao ar na próxima semana, o público conhecerá mais sobre a história do personagem e seus desejos.

fotogaleria

"Leandro tem um senso de justiça e está ali focado nisso, mas não é aquele cara que faz justiça com as próprias mãos. Ele não é da violência", adianta o ator.

O personagem chega à Bom Retorno com o objetivo de se aproximar da família Amaral, e, por sorte, consegue um trabalho como técnico de som no evento que acontece na cidade fictícia. Ele se torna amigo de Agrado (Isadora Cruz), depois dela beijá-lo para se livrar de Huguinho (Vicente Tuchinski), e até ajuda a cantora a encontrar João Raul (Filipe Bragança), seu amor de infância, nos bastidores de um show. E é para a filha de Janete (Letícia Spiller) que Leandro abrirá seu coração e revelará seu segredo.

Para construir Leandro, David fez uma imersão no universo sertanejo que serve de pano de fundo para o folhetim. Músico desde sempre, David afirma que a vivência ajudou a dar veracidade ao personagem. "Eu amo esse universo. Já cansei de carregar caixa e um monte de coisa, então já tinha um pouco dessa convivência com o meio musical. Mas é óbvio que fiz pesquisas, fui em alguns shows, fiquei nas mesas para ver o outro lado. Eu tenho muitos amigos e parentes que são musicistas. Eu fui bebendo dessa fonte para construir esse personagem", conta.

O ator destaca a força e a relevância do gênero, um dos mais consumidos nas plataformas digitais do país. "O sertanejo é muito rico com suas particularidades e em um nível de qualidade indiscutível. A galera do sertanejo já nascem tocando, geralmente começaram pequenos. Sou muito amigo do Luan Pereira que está estourado no Brasil e o cara começou a tocar cedo e tinha esse sonho. É uma galera bem dedicada e só agrega valor a música brasileira."

Leandro também deve protagonizar conflitos importantes ao longo da trama, especialmente com Ronei, interpretado por Thomás Aquino. "No começo, tem esse imbróglio do mistério e aí depois quando ele volta para Bom Retorno vem para o núcleo do Thomás. Acho que vamos bater de frente algumas vezes e podemos esperar o embate entre eles. São personagens fortes e que tem sua vitalidade", comenta.

Habituado à faixa das 19h, na qual integrou o elenco das novelas "Geração Brasil" (2014), "Pega Pega" (2017), "O Tempo Não Para" (2018) e "Bom Sucesso" (2019), David Junior vê no horário um espaço de maior liberdade criativa. "E eu gosto muito do horário porque foi em que eu mais fiz novelas, então eu não tenho muitas experiências para contrapor. É gostoso demais fazer novela das sete porque é um estilo leve, tem comédia, drama, emoção... mas é uma maneira diferente de curtir", analisa.

Dança dos Famosos

Antes de estrear em "Coração Acelerado", David Junior participou do "Dança dos Famosos", competição de dança do programa "Domingão com Huck". O ator chegou à semifinal da competição, que teve como vencedor Silvero Pereira.

"Eu já era um cara focado, mas depois dessa eu vi que posso ser mais e fazer o que eu quiser. Sair do piseiro em uma semana e ir para o tango na outra, ou você é maluco ou você é focado. Eu me joguei, me dediquei e dei o meu melhor. Eu consegui segurar o rojão", celebra.

Dona Beja

O artista também integra o elenco do remake de "Dona Beja", produção da HBO Max, que estreia em 2 de fevereiro. A obra revisita a história de Ana Jacinta de São José, mulher à frente de seu tempo que, após ser violentamente separada de seu grande amor, Antônio, vivido por David, passa a desafiar a moral conservadora da sociedade mineira do século XIX.

"Eu só estou agradecendo o universo porque tenho tantos amigos, parceiros e colegas que gostariam de ter uma oportunidade de trabalho e eu estou tendo a chance de lançar dois projetos, simultaneamente, em 2026. Não tenho nenhuma ordem de julgamento para ficar falando: 'estou ansioso', 'será que as pessoas vão gostar ou não?'. Só estou feliz de estar trabalhando", afirma.