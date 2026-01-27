Rio - Cariúcha vai assumir o comando do programa "SuperPop", da RedeTV!, após a saída de Luciana Gimenez neste mês, após 25 anos. A informação foi confirmada por Nelson Rubens, durante o "TV Fama", da mesma emissora, nesta segunda-feira (26).
"Para onde vai a Cariúcha? Ela não vai. Ela vem para a RedeTV!. A Cariúcha, agora, já é da RedeTV!. Já assinou o contrato. Tudo ok, ok. Cariúcha, seja bem-vinda. Você acertou vindo para a RedeTV!. O que ela vai fazer na RedeTV!? Ela vai comandar o 'SuperPop'. O 'SuperPop' agora tem uma nova apresentadora. Já está assinado o contrato. Ela vai apresentar o programa toda quarta-feira", revelou o apresentador.
Através das redes sociais, ela celebrou a nova fase profissional. "Eu sempre tive um sonho de ter meu próprio programa. E sempre pedi isso a Jesus e sabia que estava perto. Obrigada, Jesus, por tudo, sem ti nada sou! Obrigada, Oprah, por trazer representatividade e nos fazer sonhar", escreveu, citando a famosa apresentadora norte-americana.
No SBT, Cariúcha integra o "Fofocalizando" - desde abril de 2024 - e o júri do "Programa do Ratinho". De acordo com informação divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, ela decidiu não renovar o contrato com a emissora da família Abravanel.
Saída de Luciana Gimenez
No dia 16 deste mês, a RedeTV! anunciou o desligamento de Luciana Gimenez. Em comunicado oficial, a emissora informou que a decisão de encerrar o contrato aconteceu de "comum acordo" com a apresentadora.
