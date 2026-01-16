RedeTV! anunciou desligamento de Luciana GimenezReprodução/Instagram
Luciana Gimenez deixa a RedeTV!
Apresentadora comandava o programa 'SuperPop'
Rio - A RedeTV! anunciou nesta sexta-feira (16) o desligamento de Luciana Gimenes após 25 anos. Em comunicado oficial, a emissora informou que a decisão de encerrar o contrato aconteceu de "comum acordo" com a apresentadora.
"Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira. Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do 'SuperPop' e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público", disse em nota.
"A emissora agradece profundamente a contribuição ao longo desses 25 anos, reconhecendo sua importância na história da RedeTV! e desejando pleno êxito em seus novos projetos e desafios profissionais", completou.
A saída de Luciana Gimenez ocorreu menos de um mês após o ex-marido, Marcelo de Carvalho, vender sua parte na sociedade da emissora para Amilcare Dallevo Jr, atual presidente do canal fundado em novembro de 1999.
Televisão
Ernesto Paglia é anunciado como novo apresentador do 'Roda Viva', da TV Cultura
Jornalista substitui Vera Magalhães após saída
Televisão
'Três Graças': Consuelo surge para impedir vingança de Misael
Ela surpreende Joaquim ao aparecer no ferro-velho
Televisão
Jorge Aragão é homenageado na vinheta do Carnaval Globeleza
Cantor celebra 50 anos de carreira e dá voz ao projeto
Televisão
Veja Sophie Turner caracterizada como Lara Croft de 'Tomb Raider'
Imagem foi divulgada pelo Prime Video nesta quinta-feira (15)
Televisão
Grazi Massafera compartilha bastidores de 'Três Graças'
Atriz interpreta vilã na trama escrita por Aguinaldo Silva
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.