Publicado 16/01/2026 18:25

Rio - A RedeTV! anunciou nesta sexta-feira (16) o desligamento de Luciana Gimenes após 25 anos. Em comunicado oficial, a emissora informou que a decisão de encerrar o contrato aconteceu de "comum acordo" com a apresentadora.

"Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira. Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do 'SuperPop' e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público", disse em nota.

"A emissora agradece profundamente a contribuição ao longo desses 25 anos, reconhecendo sua importância na história da RedeTV! e desejando pleno êxito em seus novos projetos e desafios profissionais", completou.

A saída de Luciana Gimenez ocorreu menos de um mês após o ex-marido, Marcelo de Carvalho, vender sua parte na sociedade da emissora para Amilcare Dallevo Jr, atual presidente do canal fundado em novembro de 1999.