Jorge AragãoAdriano Von Markendorf / Divulgação

Publicado 16/01/2026 14:26

Rio - Jorge Aragão, um dos maiores nomes da música brasileira e compositor do clássico "Lá vou eu", é o homenageado da vinheta do Carnaval Globeleza 2026, que estreia neste domingo (18) na TV Globo. Pela primeira vez, no ano em que comemora 50 anos de carreira, o cantor protagoniza e dá voz à música que embala o Carnaval da emissora desde 1991.

“Chega a ser difícil descrever, de tamanha alegria. É uma honra ver minha obra sendo celebrada, uma satisfação enorme. É saber que tudo valeu a pena! Me senti em casa, brinquei, cantei. Foi como se eu estivesse antigamente no Cacique de Ramos. Me senti felicíssimo por ter ao meu lado Nei Lopes, Sereno, Sombrinha, meus grandes parceiros, além dessas mulheres que viraram ícone dessa vinheta de carnaval, a Valéria e a Erika. Gostaria de conseguir expressar exatamente o que eu, como um compositor, com a idade que tenho, sinto nesse momento. Foi inesquecível e espero que vocês gostem do que verão na tela da Globo”, afirma Jorge Aragão.

O filme retrata uma roda de samba e enaltece a história de Aragão no Cacique de Ramos. Em clima de festa, ele é recebido pelos amigos e músicos Sombrinha e Sereno, fundadores do Grupo Fundo de Quintal, e por Nei Lopes, cantor, compositor e escritor com mais de 300 canções gravadas. A vinheta também traz Valéria Valenssa e Erika Moura, primeira e última representantes da Globeleza, que se tornaram ícones do Carnaval.

O cenário mistura elementos clássicos de bar com referências ao samba, Carnaval e Brasil, incluindo instrumentos, uma espada de São Jorge e um estandarte do Carnaval Globeleza. Quadros com ícones da cultura brasileira, que também marcaram a trajetória de Jorge Aragão, decoram o espaço.

A partir de segunda-feira (19), a Globo exibe clipes dos sambas-enredo das 14 escolas do Grupo Especial de São Paulo e das 12 escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Os vídeos, com cerca de 45 segundos, mostram personagens dos enredos, detalhes das fantasias, o pavilhão, figuras importantes da comunidade e a alegria dos integrantes. Pela primeira vez, incluem trechos da coreografia da comissão de frente.

No Rio, os clipes foram gravados no Dia Nacional do Samba, na Cidade do Samba Joãosinho Trinta, reunindo cerca de 400 pessoas e oferecendo um aperitivo do que será visto nos desfiles de 13 e 14 de fevereiro no Sambódromo do Anhembi e de 15 a 17 de fevereiro na Marquês de Sapucaí. Participaram as escolas Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela, Mangueira, Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor, Viradouro, Unidos da Tijuca, Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel, Grande Rio e Salgueiro.