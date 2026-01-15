Gerluce descobre que Raul é o pai do bebê de JoéllyDivulgação / TV Globo

Rio - Gerluce (Sophie Charlotte) vai flagrar Raul (Paulo Mendes) e Joelly (Alana Cabral) se beijando próximo à igreja da Chacrinha e, finalmente, descobrirá que ele é o pai do bebê que a filha espera. A cena está prevista para ir ao ar em "Três Graças", da TV Globo, nesta quinta-feira (15). 
Tudo acontece quando Joélly reencontra o amado depois de achar que ele estava morto. Emocionados, os dois se declaram e prometem ficar juntos, dando um beijo. Gerluce flagra a cena, e a filha confirma que o neto de dona Josefa (Arlete Salles) é o pai da bebê que espera. 
Em choque, Gerluce confronta Raul e o acusa de ser uma má influência. Joélly tenta defender o namorado, afirmando que os dois estão juntos, mas Gerluce destaca a diferença de idade e a fragilidade da filha. Pastor Albérico (Enrique Diaz) intervém na briga e pede calma. 
Jorginho (Juliano Cazarré) também se envolve na discussão, diz que já sabia da relação dos jovens e reivindica seu papel como pai de Joélly. Furiosa, Gerluce decide levar a filha e Raul para casa, deixando o ex-presidiário, que observa o grupo se afastar. 
Dentro de casa, Lígia (Dira Paes) admite que já sabia da paternidade e pressionava a neta a contar para mãe, enquanto Gerluce se mostra indignada por a filha ter engravidado do filho de sua patroa, Arminda (Grazi Massafera). Raul explica que tudo começou por causa de suas dívidas com Bagdá (Xamã).
Gerluce insiste que a filha deveria se dedicar aos estudos e ao sonho de ser médica, questionando como Raul poderá ajudá-la se nem consegue cuidar de si mesmo. Ele afirma que só quer se acertar com Joélly e se recusa a voltar para a casa da mãe. Gerluce deixa claro que não permitirá que ele se instale em sua casa.
Tentanto se acalmar, a namorada de Paulinho (Romulo Estrela) propõe ajudá-lo junto a Arminda, permitindo que Raul visite Joélly desde que não se envolva em nada errado. Em meio a esse acordo, Raul aceita voltar para a casa da mãe.
 