Rio - Julianne Trevisol e Valesca Popozuda são as finalistas da primeira temporada do "MasterChef Celebridades", da Band, e disputam na próxima terça-feira (20) o cobiçado troféu do programa, além do prêmio R$ 300 mil. A vencedora ainda ganhará um curso completo na escola de gastronomia mais renomada do mundo. 
As finalistas foram definidas na noite dessa terça-feira (13). Na ocasião, a dupla desbancou Dodô, vocalista do grupo Pixote, e Maurren Maggi, medalhista olímpica. Na fase inicial, o desafio era transformar receitas requintadas da gastronomia mundial em preparos acessíveis. Julianne venceu a disputa ao preparar um arroz de galinha com coxa e sobrecoxa e crispy de couve.
Já fase na decisiva, os demais competidores tiveram como missão entregar um bife wellington com molho e acompanhamento. Valesca acertou na técnica e no sabor e conquistou o paladar dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
No Instagram, Valesca celebrou a conquista. "Sim, gente! Finalista do primeiro 'Masterchef Celebridades'. Tô muito emocionada! Me dediquei muito pra chegar aqui: estudei, foquei, cozinhei como nuncaa! Partiu final com a minha parceira, Julianne". A atriz reagiu à publicação. "Bora! Muito feliz com essa jornada!". 
 