Luciano Huck durante o ’Domingão’Reprodução de vídeo

Publicado 12/01/2026 10:42

Rio - Luciano Huck, de 54 anos, recordou o primeiro trabalho com Angélica, de 52, no filme "Um Show de Verão" (2004), durante o "Domingão com Huck", da TV Globo. O apresentador lembrou que o relacionamento dos dois iniciou nos bastidores do longa e admitiu que a produção era "uma merd*".

O assunto surgiu depois que Luciano quis saber mais sobre o início do relacionamento de Gabz e Jaffar Bambirra no quadro "Sexolândia". O casal contou que se conheceu em Angra dos Reis, onde aconteceram algumas gravações da novela "Mania de Você", e que o primeiro beijo deles foi no Dia dos Namorados.

Com a curiosidade do apresentador sobre a história dos artistas, Déa Lúcia reagiu: "O Luciano adora uma fofoca..." Ele se defendeu: "Eu gosto de saber de relacionamento, como começou...".

Em seguida, Huck comentou: "É que o meu (relacionamento) com a Angélica também começou no set. A gente fez um filme junto. O filme é uma merd*, mas os bastidores foram maravilhosos (risos)", brincou "Mas todo bastidor é melhor!", disparou dona Déa. "Os bastidores são impublicáveis!", finalizou Luciano.

Angélica e Huck estão casados há mais de 21 anos. Os dois três filhos, Joaquim, Benício e Eva.