Luciano Huck recorda primeiro trabalho com Angélica: 'Uma merd*'
Apresentador disse que o relacionamento dele com a mulher começou nos bastidores do longa 'Um Show de Verão' (2004)
'Três Graças' tem cena com passado de Grazi Massafera e internautas reagem
Arminda (Grazi Massafera) ironiza BBB e web relembra trajetória da atriz no reality
Daniel de Oliveira retorna às novelas como empresário em 'Coração Acelerado': 'Redescobri essa paixão'
Ator comenta envolvimento com a cultura sertaneja e fala sobre outros trabalhos
Isadora Cruz entrega inspiração em Marília Mendonça para viver cantora sertaneja em 'Coração Acelerado'
Atriz destaca preparação, mergulho no gênero musical e triângulo amoroso na ficção
Luiza Rosa, de 'Três Graças', comenta sucesso da personagem e apelido de 'FofoKellen': 'Me divirto'
Atriz, ainda, adianta que haverá mudanças na história da personagem nos próximos capítulos da novela, da TV Globo
'Três Graças': Raul vira morador de rua após novo sumiço de Rogério
Filho de Arminda será visto por Gerluce e se negará a voltar para casa