Luiza Rosa interpreta Kellen, filha do pastor Albérico (Enrique Diaz), na novela ’Três Graças’Manoella Mello / TV Globo

Publicado 10/01/2026 05:00 | Atualizado 10/01/2026 10:56

Rio - Nascida e criada em Olaria, na Zona Norte, Luiza Rosa caiu nas graças do público como a personagem Kellen na novela "Três Graças", da TV Globo. Filha do pastor Albérico (Enrique Diaz), a jovem evangélica é amiga de Joélly (Alana Cabral) e sabe tudo o que acontece na comunidade fictícia da Chacrinha, localizada em São Paulo. Devido às 'anteninhas sempre ligadas', ela recebeu o apelido de 'FofoKellen'.

"O 'FofoKellen' foi um caco (texto que não está no roteiro) que o Enrique colocou na hora (da cena) e achamos muito engraçado. E que bom que funcionou", comenta a atriz de 24 anos, que revela se é fofoqueira assim como a personagem. "Adoro saber tudo que está se passando na vida de todo mundo, mas diferente dela eu sou aquela pessoa que não conto mesmo. Esqueço também, então é muito difícil uma fofoca sair de mim, mas eu sou super curiosa".

Com participações em novelas como "Mar do Sertão" (2023) e "Guerreiros do Sol" (2025), Luiza ganhou notoriedade nacional devido à personagem carismática e admite surpresa com o tamanho do sucesso da jovem na trama. "A Kelly foi uma personagem que foi feita para dar certo. Ela foi escrita com muita verdade. É uma personagem muito humana, que tem erros e acertos. Então, imaginei, sim, que o público iria amar. Só não imaginei que fosse essa proporção gigantesca".

Vários memes e comentários divertidos sobre Kellen, inclusive, circulam pelas redes sociais. A artista fica de olho em tudo. "Super acompanho e interajo também, tento responder a galera do Instagram, do TikTok, do Twitter. Eu me divirto", assume. Ela ainda aponta seu meme favorito: "É o da sapatilh. Fui fazer despretensiosamente o 'desfile' para mostrar o look (em seus perfis), e a sapatilha virou um meme que a gente chama de 'estático' e é muito usado ainda hoje, eu adoro".

Kellen tem outra característica forte: é uma boa amiga. Grande confidente de Joelly, ela acoberta a filha adolescente de Gerluce (Sophie Charlotte) em diversas situações. Como a vida, muitas vezes, imita a arte, Luiza também tem grandes amigos na vida real: Karine e o Hugo.

"São pessoas que amo, fazem parte da minha história, entram na minha casa, assim como a Kellen entra na casa da Joelly, fazem parte da minha família. Só que são relações diferentes, né? A gente ri, brinca, zoa, sai, bebe. Não é uma relação tão pacífica e calminha quanto é a da Kellen com a Joelly, mas tem também muito amor e cumplicidade", analisa. Ela entrega, ainda, se é do tipo 'conselheira'. "Super. Meus amigos me procuram, a gente conversa bastante. Não sei se meus conselhos são bons, mas a gente tenta", diverte-se.

Outra relação bonita é a da personagem com o pai, o pastor Albérico, que exerce a função com todo amor, diferente de outros casos retratados na tama. "Acho que isso se deve também por ele ter criado a Kellen sozinho por alguns anos. Então, eles são bem próximos, amigos, confidentes". A vivência de Luisa com o familiar, entretanto, é um pouco diferente. "Meu pai nunca morou comigo. Então nós não convivemos no dia a dia, mas temos sim uma boa relação", ressalta.

Na trama, Kellen é uma crente 'fervorosa': toca teclado e canta nos cultos, ajuda nas tarefas da igreja e está sempre com a bíblia em mãos. Já Luiza é umbandista. "Sou uma pessoa de muita fé, eu rezo todos os dias, na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, agradeço. Eu sou da Umbanda há nove anos, sou filha de santo, de Iemanjá, então eu tenho muita fé nos meus orixás, nos meus guias, estou sempre conectada com eles", destaca.

A atriz, por fim, entrega que a história de Kellen ganhará novos desdobramentos nos próximos capítulos do folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. "Vão acontecer coisas muito interessantes. Algumas dessas coisas vão atingir direta e indiretamente a Kellen. Então, haverá uma mudança na vida da personagem. Vamos assistir que está incrível".