Rio - Na reta final de "Dona de Mim", novela das 19h que exibe seu último capítulo na sexta-feira (9), Camila Olivieri se despede da personagem Lorena, funcionária da Boaz, e faz um balanço da experiência vivida ao longo da trama.

Para a atriz, o trabalho marcou um período de aprendizado. "A experiência em Dona de Mim foi de intenso aprendizado. E fez eu amar ainda mais a arte da atuação. O teatro é um espaço em que sempre quero estar porque é de onde venho, foi o primeiro lugar que me trouxe a possibilidade de viver o meu sonho, que literalmente me salvou e onde o ator mais tem liberdade. Mas quero continuar explorando o audiovisual e buscando espaço pra viver bons personagens e contar boas histórias", afirmou.Segundo Camila, compreender a essência de Lorena foi determinante para a construção da personagem. "Quando entendi quem seria a Lorena, enxerguei uma grande oportunidade de aprender e me divertir. E foi isso o que aconteceu. Aprendi e me diverti muito!", contou. A atriz também destacou o impacto da rotina intensa de uma novela longa. "Vindo do teatro, e mesmo com algumas participações na TV, a experiência em Dona de Mim foi algo muito novo. O cotidiano do trabalho na TV, trabalhar em uma obra tão longa e com isso as relações que se estabelecem, faz a gente ter uma percepção de família mesmo."Ao refletir sobre sua relação com a profissão, a artista comentou a postura rigorosa que sempre adotou em relação ao próprio trabalho. "Eu sempre levei a minha profissão e meu trabalho muito a sério, por conta de todo o meu contexto e a clara percepção de que não tinha muitas chances de errar, e em alguma medida isso pode ser um grande obstáculo pra criatividade e autenticidade na atuação."Com o encerramento do folhetim, a atriz reafirma a importância do teatro em sua trajetória, sem esconder o entusiasmo pela experiência na televisão. "Eu amei fazer TV, ter essa experiência e viver a Lorena. Agora volto pro teatro que é esse lugar que mantém o meu pé no chão e me traz o senso de realidade. É o lugar pra onde eu sempre quero voltar.""Dona de Mim" será substituída por "Coração Acelerado". A nova trama aborda a força das mulheres no universo da música sertaneja a partir da história de Agrado Garcia, personagem de Isadora Cruz, uma cantora e compositora que luta por espaço e reconhecimento profissional. Ambientada em Bom Retorno, cidade fictícia próxima a Goiânia, a obra traz ainda Filipe Bragança e Isabelle Drummond no triângulo amoroso central.