Rio - Josefa (Arlete Salles) descobrirá que Ferette (Murilo Benício) planeja matar Rogério (Eduardo Moscovis) ao ouvir, atrás da porta, uma conversa do vilão com Arminda (Grazi Massafera). O capítulo está previsto para ir ao ar nesta quarta-feira (7), em "Três Graças", da TV Globo. 
Josefa (Arlete Salles) e Ferette (Murilo Benício) - Divulgação / TV Globo
Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) - Fabio Rocha / TV Globo
Rogério (Eduardo Moscovis) e Arminda (Grazi Massafera) - Divulgação / TV Globo
Raul (Paulo Mendes) e Rogério (Eduardo Moscovis) - Fabio Rocha / TV Globo
Joélly (Alana Cabral), Gerluce (Sophie Charlotte) e Lígia (Dira Paes) - Victor Pollak / TV Globo
No diálogo, Ferette detalha para a amante sua estratégia para executar o crime. Ao saber das intenções do marido de Zenilda (Andréia Horta), Josefa contará tudo o que sabe para Gerluce (Shophia Abrahão), no capítulo de quinta (8). A cuidadora, então, seguirá a orientação de Rogério e não conta nada do plano dos vilões a Paulinho (Romulo Estrela).
Paralelamente ao conflito central, o folhetim apresenta o desdobramento da paternidade da filha de Joélly (Alana Cabral). Ela revelará à avó, Lígia (Dira Paes), que Raul (Paulo Mendes) é o pai do bebê. Já Rogério se compromete a oferecer auxílio a Raul, que deseja resolver algumas questões pessoais, como a sua dependência em drogas e na busca pela conquista do perdão de Joélly, após a negociação da venda da filha.