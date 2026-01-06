Eduardo Moscovis em cena de 'Três Graças' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/01/2026 08:00

Rio - O retorno de Rogério (Eduardo Moscovis) em "Três Graças", da TV Globo, nesta segunda-feira (5), causou o maior furor nas redes sociais. O capítulo da novela de Aguinaldo Silva mostrou detalhes da tentativa de assassinato do empresário, armada por Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), e o reencontro dele com a vilã depois de cinco anos sumido.

o rogerio poderia simplesmente ter voltado do nada mas como é uma novela bem escrita fizeram questão de criar uma atmosfera em volta disso, de explicar pro público o sumiço dele, o envolvimento da arminda, do ferette... o roteiro de três graças é impecável pic.twitter.com/ZrdUeArRCL — j u l i a = (@jotauelleia) January 6, 2026

Em flashback, Rogério apareceu confrontando Ferette (Murilo Benício) após descobrir o esquema dos remédios falsos da fundação e a relação extraconjugal dele e Arminda. Rogério foi, então, capturado pelo vilão e seu capanga, levado para um barco e obrigado a escrever uma carta de suidício. A embarcação explodiu, mas ele conseguiu sobreviver ao ser resgatado por um pescador.

O ROGÉRIO FOI RESGATADOOOOO!!!! POR ISSO ELE SOBREVIVEU! #TrêsGraças pic.twitter.com/QlwmIEcS0W — TV Globo (@tvglobo) January 6, 2026

Os internautas elogiaram o capítulo e a atuação de Eduardo. "A volta do Rogério foi de arrasar", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Volta do Rogério sendo histórica. O comeback de milhões", disse outro. "Eduardo Moscovis brilhou nesse capítulo. Foi todo dele. Que bom ver um ator do calibre dele de volta as novelas e no horário nobre dando um show!", destacou uma terceira pessoa.

A construção das cenas também foi elogiada. "O Rogério poderia simplesmente ter voltado do nada mas como é uma novela bem escrita fizeram questão de criar uma atmosfera em volta disso, de explicar para o público o sumiço dele, o envolvimento da Arminda, do Ferette... o roteiro de 'Três Graças' é impecável", opinou um internauta. "O capítulo com foco em flashbacks do dia da "morte" do Rogério e mesmo assim os autores não deixaram de encaixar as protagonistas. Amei que mostraram o inicio da doença da Lígia e como a Gerluce virou cuidadora da Dona Josefa", apontou outro.

Um spoiler do encontro de Rogério e Gerluce (Sophie Charlotte) foi exibido no fim do capítulo de ontem e já ganhou repercussão. Na cena, o empresário diz para a mocinha: ""A gente vai fazer coisas fantásticas juntos, Gerluce. Se tudo der certo, uma delas é colocar a Arminda e o Ferrete atrás das grades".