Demogorgons ficaram de fora do episódio final de ’Stranger Things’Reprodução / Netflix

Publicado 05/01/2026 08:37 | Atualizado 05/01/2026 09:18

Rio - Os fãs de “Stranger Things” que acompanharam o episódio final da série, lançado na Netflix em 31 de dezembro, notaram o sumiço de personagens que foram figuras centrais ao longo da produção: os Demogorgons.

Este texto pode conter spoilers do episódio final da quinta temporada de “Stranger Things”.

Ao portal “The Wrap”, os autores da série, os irmãos Duffer, explicaram o motivo das criaturas não terem aparecido no episódio que mostra a jornada dos protagonistas saíndo do mundo real, passando pelo Mundo Invertido e chegando até o Abismo para matar Vecna.



Sobre o sumiço dos Demogorgons, Demodogs ou Demobats, que aterrorizaram Hawkins durante toda a série, os criadores disseram: “Basicamente, Vecna não esperava esse ataque surpresa em seu território. Jamais imaginaria isso”, afirmou Matt Duffer, que seguiu.



“[Os Demogorgons] estão lá em algum lugar. Obviamente, discutimos a possibilidade de uma batalha contra os demos além da batalha contra o Devorador de Mentes, mas nos pareceu mais apropriado que fosse o seguinte: por que precisaria dos demos quando o Devorador de Mentes já é uma criatura gigante que pode atacar eles? Ele não precisa do seu pequeno exército de formigas para atacar, ele mesmo cuidará disso”, explicou.



Matt ainda detalhou a relação dos personagens com o outro mundo apresentado na última temporada da série. “É um planeta gigante e desolado. Se você se lembra, Henry está vagando pelo planeta na 4ª temporada e, em algum momento de sua jornada, ele avista um demo ao longe, mas não é como se eles estivessem vivendo em cabanas. Não existe uma civilização gigante de demos lá”, contou.



Em seguida, os irmãos Duffer disseram que chegaram a cogitar que os personagens principais se deparariam com um campo gigante de ovos de Demos no Abismo, em que as criaturas eclodiriam e atacariam eles. A ideia estava presente na versão de três horas do episódio final, que nunca foi escrita.



Segundo Matt, a decisão de deixar os demos de fora do episódio final também se baseou na necessidade de dar mais atenção ao vilão Vecna e ao Devorador de Mentes. “Outra coisa que discutimos foi a saturação do universo das demos. Eu senti que já tínhamos explorado tudo o que queríamos com elas e queríamos manter o foco em Vecna e no Devorador de Mentes, que esteve ausente nesta temporada”, disse.