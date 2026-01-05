Demogorgons ficaram de fora do episódio final de ’Stranger Things’Reprodução / Netflix
Sobre o sumiço dos Demogorgons, Demodogs ou Demobats, que aterrorizaram Hawkins durante toda a série, os criadores disseram: “Basicamente, Vecna não esperava esse ataque surpresa em seu território. Jamais imaginaria isso”, afirmou Matt Duffer, que seguiu.
“[Os Demogorgons] estão lá em algum lugar. Obviamente, discutimos a possibilidade de uma batalha contra os demos além da batalha contra o Devorador de Mentes, mas nos pareceu mais apropriado que fosse o seguinte: por que precisaria dos demos quando o Devorador de Mentes já é uma criatura gigante que pode atacar eles? Ele não precisa do seu pequeno exército de formigas para atacar, ele mesmo cuidará disso”, explicou.
Matt ainda detalhou a relação dos personagens com o outro mundo apresentado na última temporada da série. “É um planeta gigante e desolado. Se você se lembra, Henry está vagando pelo planeta na 4ª temporada e, em algum momento de sua jornada, ele avista um demo ao longe, mas não é como se eles estivessem vivendo em cabanas. Não existe uma civilização gigante de demos lá”, contou.
Em seguida, os irmãos Duffer disseram que chegaram a cogitar que os personagens principais se deparariam com um campo gigante de ovos de Demos no Abismo, em que as criaturas eclodiriam e atacariam eles. A ideia estava presente na versão de três horas do episódio final, que nunca foi escrita.
Segundo Matt, a decisão de deixar os demos de fora do episódio final também se baseou na necessidade de dar mais atenção ao vilão Vecna e ao Devorador de Mentes. “Outra coisa que discutimos foi a saturação do universo das demos. Eu senti que já tínhamos explorado tudo o que queríamos com elas e queríamos manter o foco em Vecna e no Devorador de Mentes, que esteve ausente nesta temporada”, disse.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.