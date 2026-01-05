Dudu Camargo estreia como repórter do ’Balanço Geral’ - Reprodução / Record TV

Dudu Camargo estreia como repórter do ’Balanço Geral’Reprodução / Record TV

Publicado 05/01/2026 14:53

Rio - Após vencer o reality show “A Fazenda 17”, da Record, Dudu Camargo estreou como repórter do programa “Balanço Geral SP”, da mesma emissora, nesta segunda-feira (5). Em seu primeiro dia, o jornalista foi desafiado a ter um dia de vendedor ambulante na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele ainda tirou a roupa depois de se molhar no mar.

Durante as entradas ao vivo, Dudu tentou vender diversos produtos – como pastéis, milho e queijo coalho – aos banhistas que estavam no local. Embora o clima não estivesse a favor e a chuva tenha caído na região, o repórter conseguiu cumprir a meta e realizou as vendas.



Além do desafio de vender produtos, Dudu ainda interagiu com os turistas, ambulantes e moradores da Praia Grande. No local, ele conheceu a cantora Selminha da Pegada e sua irmã, que é dançarina. As duas esbanjaram carisma e divertiram quem estava no local.



Após a interação com o público, Dudu surpreendeu os apresentadores ao tirar a roupa ao vivo. Depois de molhar o sapato na água, o vencedor da “Fazenda” retirou o terno e a calça. Por baixo, no entanto, ele estava com um short de banho.



Nas redes sociais, a estreia de Dudu arrancou risadas dos internautas. “Não poderia ser uma estreia diferente do que vimos hoje do Dudu. O cara é entretenimento puro e o melhor, junto do povão e falando a língua do povo. Ele está no programa certo que proporciona isso desde sempre”, disse um perfil no X, antigo Twitter. “O Dudu Camargo foi feito para a televisão. Não tem jeito”, se divertiu outro.

