Ricardo Pereira interpretará Jean Carlos em ’Coração Acelerado’Manoella Mello / TV Globo

Publicado 07/01/2026 05:00

Rio - Afastado dos folhetins brasileiros desde "Cara e Coragem" (2022), Ricardo Pereira retorna às novelas em "Coração Acelerado", da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira (12), na faixa das 19h, como Jean Carlo. Com várias camadas, o personagem chega à trama como um forasteiro lindo, sedutor e carismático, mas com o passar do tempo vai se mostrar um verdadeiro mau-caráter.

"A construção dele foi muito baseada nessa dualidade: ele é encantador, mas também manipulador, alguém que age sempre pensando no próprio benefício. Tenho buscado entender muito a origem emocional dele, os vazios, as frustrações, porque acho que isso dá verdade até para o vilão", comenta Ricardo.

Na história, Jean se aproxima de Janete (Letícia Spiller) após o rompimento público do noivado da filha de Eliomar (Stepan Nercessian) com Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Julgada e humilhada, a mocinha decide sair da cidade de Bom Retorno, corta laços com a família e viverá um romance com vilão. Ela, entretanto, nem desconfia que ele a procura a mando da irmã dela, Zilá (Leandra Leal).

"Eles formam uma parceria perigosa. Existe ali uma aliança de interesses, ressentimentos e ambições. A Zilá tem questões mal resolvidas com a Janete, e o Jean entra como uma peça estratégica nesse jogo. Até onde eles estão dispostos a irem juntos? O público vai descobrir aos poucos, mas posso adiantar que não faltam surpresas e viradas", destaca o artista de 46 anos.



Da relação de Janete e Jean nasce Agrado (Isadora Cruz). Apesar da aproximação por interesse, Ricardo acredita que o forasteiro pode amar a mulher de verdade e explica mais sobre a relação familiar do personagem: "É cheia de conflitos e contradições. Ele tem dificuldade em demonstrar afeto, mas isso não significa que ele não sinta. Sobre a Janete, acredito que exista, sim, um sentimento verdadeiro, ainda que contaminado pelas escolhas erradas e pela ambição. Como pai, ele tenta acertar, mas muitas vezes falha, porque não sabe lidar bem com emoções. Isso humaniza o personagem, mesmo com tudo o que ele faz".



Natural de Lisboa, Portugal, o artista comenta que o personagem é do tipo que "provoca sentimentos contraditórios". "Em alguns momentos, o público vai até se pegar entendendo ou se envolvendo com ele, e logo depois se revoltando com as atitudes", acredita.

Uma grande reviravolta na trama acontecerá com a volta de Janete à Bom Retorno para cuidar do pai doente. "Muda completamente o jogo. Jean acompanha a Janete, sim, e essa volta reacende conflitos antigos e cria novos. A cidade guarda muitos segredos, e a presença dele ali vai mexer com a vida de muita gente", adianta o ator, que celebra a parceria profissional com Letícia, Leandra e Isadora.



"Está sendo maravilhoso. Eu já conhecia a Letícia e a Leandra, que são atrizes incríveis, extremamente generosas em cena, e isso eleva o trabalho de todo mundo. Esta é a primeira vez que contraceno com a Isadora, uma atriz extremamente talentosa. O clima nos bastidores é ótimo, leve, com muita troca. Isso faz toda a diferença no resultado final".

Um dos assuntos abordados pela novela, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, é universo da música sertaneja. Ricardo conta que gosta do gênero. "É muito forte, popular, fala direto com as emoções das pessoas. Tenho descoberto ainda mais desse universo por conta da novela e confesso que tenho me encantado. A música sertaneja combina muito com a intensidade de 'Coração Acelerado'".

Por fim, o ator diz que a produção "vai conquistar o público logo de cara". "Tem uma trama envolvente, personagens fortes e um universo muito popular".