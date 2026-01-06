Arminda conta para Ferette que Rogério está vivo - Fabio Rocha / TV Globo

Publicado 06/01/2026 14:49 | Atualizado 06/01/2026 14:49

Rio - Santiago Ferette (Murilo Benício) ficará em choque e passará mal ao descobrir que Rogério (Eduardo Moscovis) está vivo , em capítulo previsto para ir ao ar em "Três Graças", da TV Globo, nesta terça-feira (6). Com medo de ter seu esquema de remédios falsos exposto pelo empresário, o amante de Arminda (Grazi Massafera) planejará matar o sócio, dado como morto há cinco anos.

Tudo acontece quando Arminda surge na sala do amante avisando que o pai de Raul (Paulo Mendes) reapareceu na casa dela - depois de ser vítima de uma tentativa de assassinato armado por eles. Ferette, então, percebe que as mensagens ameaçadoras que os dois vinham recebendo eram obra do "ex-defunto" e passa mal. Nesse momento, Leonardo (Pedro Novaes) entra na sala para ajudar o pai.

Recuperado, o marido de Zenilda (Andréia Horta) pede para ficar a sós com Arminda. Ela alerta que o retorno de Rogério ameaça não apenas sua vida pessoal, mas também o esquema que mantêm na Fundação. Frio e calculista, Ferette diz que a solução é simples: matar Rogério 'novamente'.

Nervosa, Arminda ri e diz se o plano do amante funcionará desta vez. Ele garante que não falhará de novo.