Vera MagalhãesReprodução de vídeo

Publicado 07/01/2026 08:51

Rio - Vera Magalhães expôs o motivo de deixar comando do "Roda Viva", da TV Cultura, em nota publicada no Instagram, nesta terça-feira (6). A apresentadora comentou que gostaria de continuar à frente da atração, que completa 40 anos em 2026, mas foi surpreendida com uma "quebra de acordo".

"Venho por meio desta comunicar que, por decisão da TV Cultura, deixo de apresentar o Roda Viva a partir de fevereiro. Em reunião em 10 de dezembro de 2025, tinha acertado a renovação do meu contrato por mais um ano. Eu mesma alertei que seria importante renovar por apenas um ano e fazer a transição no programa, uma vez que esta seria a minha sétima temporada. Falei do meu desejo de coroar este ciclo virtuoso para o programa com a celebração dos 40 anos e a cobertura eleitoral. Ficou tudo acertado com a direção da emissora neste sentido e fui avisada de que seria chamada em breve para assinar o contrato", relatou Vera, em nota.

"Como isso não aconteceu até o fim do ano e voltaram a sair notas na imprensa colocando a renovação em dúvida, escrevi para a presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Ângela de Jesus, no último dia 2, pedindo um posicionamento. Ela realizou uma reunião com a diretora de Jornalismo, Marília Assef, que me comunicou da mudança de planos e me pediu para permanecer até abril. Diante da quebra de um acordo já selado presencialmente, optei por me desligar de imediato", explicou.

Por fim, a apresentadora fez uma série de agradecimentos e desejou sucesso a pessoa que irá substituí-la no comando da atração. "Agradeço a José Roberto Maluf, Carlito Camargo, Leão Serva e Marília Assef a plena liberdade para praticar jornalismo independente, plural e relevante ao longo de seis temporadas neste que é o mais importante programa de entrevistas da TV brasileira. Desejo sucesso a quem me suceder naquela cadeira. Obrigada ainda à brava equipe do Roda: Thybor Brogio, Fernando Campanini, Letícia Moreira e Luciano Veronezi, além de todos os times do estúdio, da maquiagem, do figurino, do switcher, da acessibilidade, a multidão que faz um programa de TV acontecer".

Na legenda, Vera escreveu: "Foram seis anos incríveis à frente do programa de entrevistas mais importante da TV brasileira. Obrigada a todos os que fizeram isso possível".

