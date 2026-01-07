Ana Maria Braga se emociona durante o Mais Você - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/01/2026 12:11

Rio - Ana Maria Braga, de 76 anos, não segurou a emoção ao comemorar a marca de 6,5 mil programas do "Mais Você", da TV Globo, nesta quarta-feira (7). A apresentadora foi às lágrimas ao falar sobre sua trajetória na emissora e apontou as conquistas femininas na televisão ao longo dos anos.

"Dentro da televisão brasileira, eu não conheço ninguém, nenhuma mulher pelo menos, que esteja podendo comemorar 6,5 mil dias de trabalho na mesma empresa, com resultados, tanto por um lado quanto para o outro. Se a gente não levasse um bom resultado para sua casa, provavelmente, você já teria desistido de mim", afirmou Ana.

A apresentadora ressaltou que este feito vai além dos números. "Mas por ser mulher. A gente está num momento onde as mulheres, a minha geração, lutou muito para chegar num lugar e, de repente, você comemorar isso é mais que um feito, é quase que um presente. Ao longo desse tempo, eu fui vendo: não existiam câmeras mulheres, assistentes de estúdio mulheres. A gente está conquistando um caminho".



Ana também citou algumas dificuldades enfrentadas pelas mulheres no ambiente profissional. "Ninguém quer ser sozinho, a gente faz com a ajuda dos companheiros, dos homens, que são parte fundamental e importante da nossa vida. A gente sempre enfrentou muita dificuldade no mercado de trabalho para se fazer presente. Fazer ganhando menos, às vezes, a mesma coisa que os homens. E hoje em dia a gente está fazendo e fazendo melhor".

Em meio às lágrimas, a loira concluiu: "Eu choro mesmo, porque é o que eu sinto, de carregar. Não importa tudo o que lutamos pra chegar aqui, importa que a gente acreditou e ousamos sempre. Qualquer profissão, qualquer rota de colisão. Seja para o que for. Seja você verdadeiro, honesto com você e com as pessoas, respeite o outro. Tem sempre um caminho, com certeza. Obrigada por você estar aí do outro lado".



