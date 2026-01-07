Viviane Araujo interpretará a manicure Consuelo em ’Três Graças’Manoella Mello / TV Globo

Rio - Viviane Araujo surgiu pela primeira vez caracterizada como Consuelo, sua personagem na novela "Três Graças", da TV Globo. A imagem foi divulgada pela emissora, nesta quarta-feira (7). Na trama de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, a manicure é um amor de Misael (Belo) do passado e aparecerá no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira), em capítulo previsto para ir ao ar na semana de 19 de janeiro. 
Viviane, que começou a gravar cenas da personagem nesta segunda (5), diz que foi "muito bem recebida e acolhida" pela equipe da novela. "Foi um começo leve, gostoso. Fiquei satisfeita com o que gravei até agora, acho que a direção e todos que estavam no set gostaram. Me preparei bastante e tive alguns encontros de leitura de texto com os colegas". 