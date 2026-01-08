Taisa Pelosi e Paola Pretto - Reprodução / Instagram

Taisa Pelosi e Paola PrettoReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2026 13:30

Rio - A RedeTV! comunicou oficialmente, nesta quinta-feira (8), que, após quatro meses, o programa "Manhã Com Você" deixará a grade de programação da emissora a partir da próxima segunda-feira (12). Em nota, o canal agradeceu às apresentadoras Taisa Pelosi e Paola Pretto pelo período em que estiveram à frente da atração, destacando o profissionalismo e a parceria estabelecida durante a vigência do projeto.



Com a retirada da revista eletrônica do ar, a faixa das 10h passará a ser ocupada pelo programa "A Hora do Zap". A mudança faz parte de uma reestruturação na programação matinal da emissora para o início de 2026. Até o momento, a RedeTV! não informou sobre novos projetos envolvendo as apresentadoras Pelosi e Pretto na casa.



O comunicado encerra o ciclo do "Manhã Com Você" na grade diária, consolidando a nova estratégia de audiência focada em conteúdos de entretenimento digital e vídeos virais para o horário. As alterações passam a valer imediatamente no início da próxima semana útil.