Raul (Paulo Mendes) deixa casarão e vira morador de rua - Globo/ Divulgação

Publicado 09/01/2026 15:42

Rio - A vida de Raul (Paulo Mendes) desandou depois que Rogério (Eduardo Moscovis), foi dado como morto, cinco anos atrás. Pouco tempo após sentir a alegria ao descobrir que o pai está vivo, ele tem outra decepção e, desesperado, sai do casarão para morar nas ruas, em cenas que irão ao ar nesta sexta-feira (9).

Certo de que foi abandonado após o sócio de Ferette (Murilo Benicio) sofrer outra tentativa de assassinato, o jovem caminha pelas ruas pouco movimentadas durante à noite, pergunta para si mesmo por que o pai o deixou novamente. Ele passa por um grupo de pessoas em situação de rua a dormir, caminha alguns passos, mas se volta, e fica a observá-las. E, então, vai até lá e se aninha no meio deles.

No dia seguinte, Raul é visto por Gerluce (Sophie Charlotte), que ficará em choque ao se deparar com o filho da patroa no meio das pessoas em situação de rua. De carona com Paulinho (Romulo Estrela), ela pede para o namorado parar o carro, mas logo que se aproxima, o jovem diz que não voltará para casa de jeito nenhum.