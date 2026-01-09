Raul (Paulo Mendes) deixa casarão e vira morador de rua Globo/ Divulgação
'Três Graças': Raul vira morador de rua após novo sumiço de Rogério
Filho de Arminda será visto por Gerluce e se negará a voltar para casa
Vídeo! Ana Maria Braga reproduz sobremesa de suspiros de Gretchen e confessa: 'Gororoba'
Reação da apresentadora e de Juliane Massaoka viralizou nas redes
RedeTV! anuncia fim do programa 'Manhã Com Você' e altera grade matutina
Emissora confirmou o encerramento da atração para a próxima segunda-feira; 'A Hora do Zap' ocupará o horário das 10h
Vídeo! Cena de Viviane Araújo e Belo em 'Três Graças' chama atenção com diálogo afiado: 'Karma'
Momento esperado entre os fãs vai ao ar nas próximas semanas
Atriz de 'Dona de Mim', Camila Olivieri se despede de Lorena e avalia impacto da novela: 'Intenso aprendizado'
Folhetim chega ao fim nesta sexta-feira (9)
Veja Viviane Araujo caracterizada como Consuelo de 'Três Graças'
Atriz vibra com início das gravações: 'Leve, gostoso'
