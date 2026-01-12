Janete (Leticia Spiller)Reprodução / Instagram
"Gente! É hoje! Estreia 'Coração Acelerado', nossa nova novela das 19h! Que alegria voltar às telinhas e dar vida à Janete, uma personagem que já chegou acelerando meu coração. Estou muito feliz, animada e contando os minutos para esse encontro com vocês. Arrasta para o lado para ver que belezura ficou a nossa chamada de elenco! Espero vocês hoje, na frente da TV", escreveu a artista na legenda de uma publicação no Instagram, acompanhada de um registro dos bastidores.
Ver essa foto no Instagram