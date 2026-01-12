Janete (Leticia Spiller)Reprodução / Instagram

Rio - A ansiedade está a mil para Leticia Spiller. Aos 52 anos, a atriz usou suas redes sociais para dividir com os seguidores o entusiasmo para a estreia de "Coração Acelerado", da TV Globo, na faixa das 19h, nesta segunda-feira (12). Na trama, que aborda os bastidores e as paixões do universo sertanejo, a artista interpreta a personagem Janete, que é mãe de Agrado (Isadora Cruz) e irmã de Zilá (Leandra Leal).
"Gente! É hoje! Estreia 'Coração Acelerado', nossa nova novela das 19h! Que alegria voltar às telinhas e dar vida à Janete, uma personagem que já chegou acelerando meu coração. Estou muito feliz, animada e contando os minutos para esse encontro com vocês. Arrasta para o lado para ver que belezura ficou a nossa chamada de elenco! Espero vocês hoje, na frente da TV", escreveu a artista na legenda de uma publicação no Instagram, acompanhada de um registro dos bastidores.
