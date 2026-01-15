Grazi Massafera mostrou bastidores de gravação da novela ’Três Graças’ - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2026 18:32 | Atualizado 15/01/2026 18:33

Rio - Grazi Massafera publicou vídeo nesta quinta-feira (15) mostrando os bastidores de um dia de gravação da novela "Três Graças", na qual interpreta a vilã Arminda. A atriz exibiu uma pilha de roteiros dos capítulos que ela decorou para filmar as cenas da trama de Aguinaldo Silva.

"Eu tenho 20 minutinhos antes de gravar e vou tentar malhar um pouquinho, mas queria mostrar um negócio para vocês. Olhem isso, tudo isso aqui são só as minhas cenas decoradas. Fazer novela é isso!", contou aos segudiores.

No registro, Grazi aparece indo para os Estúdios Globo, se maquiando no camarim e experimenta o figurino da personagem. "Mais um look executivo dela", brincou a artista. Nesta fase da trama, Arminda passou a trabalhar na Fundação Ferette, comandada pelo amante, Santiago (Murilo Benício).