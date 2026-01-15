Arte divulgada pela Sony Pictures TV mostrando Ryan Hurst ao lado de Kratos Divulgação / Redes sociais

Rio - Ryan Hurst, conhecido pelo papel de Opie Winston em “Sons of Anarchy” (2008-2014), interpretará o personagem Kratos na série "God of War", uma adaptação da popular franquia de games. A novidade foi confirmada pela Sony Pictures, em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (14).
Nos jogos, Kratos é um espartano que enfrenta criaturas mortais e eventualmente, se torna o deus da guerra após enfrentar seres da mitologia grega. De acordo com o site "Deadline", a história da série será baseada nos últimos dois jogos da saga, "God of War" (2018) e "God of War: Ragnarok" (2022), em que o personagem precisa cuidar do seu filho de 10 anos, Atreus, em uma região dominada por deuses nórdicos.
Ainda não há uma data de lançamento para a produção, que será exibida no serviço de streaming Amazon Prime Video.
Além de "Sons of Anarchy", Hurst, de 49 anos, também participou das séries “The Walking Dead” (2010-2022), "Bates Motel" (2013-2017) e "CSI: Miami" (2002-2012). Ele também integrou o elenco dos filmes "O Resgate do Soldado Ryan" (1998) e "Rango" (2011).