Sophie Turner caracterizada como Lara CroftReprodução do Instagram
Sigourney Weaver e Jason Isaacs também estão no elenco da produção.
Veja Sophie Turner caracterizada como Lara Croft de 'Tomb Raider'
Imagem foi divulgada pelo Prime Video nesta quinta-feira (15)
Grazi Massafera compartilha bastidores de 'Três Graças'
Atriz interpreta vilã na trama escrita por Aguinaldo Silva
Ryan Hurst será protagonista da série 'God of War'
Intérprete assumirá o papel de Kratos na adaptação da popular franquia de games
Três Graças: Gerluce descobre que Raul é o pai do bebê de Joélly
Cena está prevista para ir ao ar nesta quinta-feira (15)
Julianne Trevisol e Valesca Popozuda são as finalistas do 'MasterChef Celebridades'
Dupla levou a melhor contra Dodô e Maurren Maggi
Gabriela Loran revela quanto custou cirurgia de redesignação sexual feita na Tailândia
Atriz está no ar como Viviane na novela 'Três Graças'