Rio - A primeira foto de Sophie Turner caracterizada como Lara Croft na série "Tomb Raider", inspirada na famosa franquia de videogames, foi divulgada pelo Prime Video, nesta quinta-feira (15), através das redes sociais. "Preparem seus artefatos. Lara está a caminho…", diz a legenda. 
Os internautas vibraram com a imagem. "Amei. Ficou perfeita a caracterização", afirmou um usuário da rede social. "Tá perfeita. Pura nostalgia pra quem jogou os games dos anos 90", disse outro. "Estamos em surto com essa caracterização perfeita. Avisa que é ela", comentou uma terceira pessoa. 
Na série, criada e escrita por Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), ao lado de Chad Hodge ("Wayward Pines"), a britânica de 29 anos assume o papel que já foi vivido nas telonas em ocasiões anteriores por Angelina Jolie (em filmes de 2001 e 2003) e Alicia Vikander (em Tomb Raider: A Origem, de 2018).

Sigourney Weaver e Jason Isaacs também estão no elenco da produção. 