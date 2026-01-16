Ernesto Paglia é o novo apresentador do 'Roda Viva' - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2026 19:31 | Atualizado 16/01/2026 19:31

Rio - A TV Cultura definiu o nome que assumirá o comando do "Roda Viva" após a saída de Vera Magalhães. O jornalista Ernesto Paglia, de 66 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (16) como o novo apresentador do tradicional programa de entrevistas. A estreia está prevista para depois do Carnaval, em fevereiro.

Segundo a emissora, a escolha de Paglia simboliza um momento de renovação da atração, que há mais de quatro décadas ocupa espaço central no debate público brasileiro. Para Maria Angela de Jesus, presidente da Fundação Padre Anchieta, responsável pela TV Cultura, a chegada do jornalista reforça o compromisso do programa com discussões relevantes e plurais.

A nomeação ocorre em um ano marcante na trajetória profissional de Ernesto Paglia, que completa 45 anos de carreira. Desse período, mais de quatro décadas foram dedicadas à Rede Globo, onde atuou como repórter especial e correspondente internacional. Ao longo desse tempo, esteve à frente de coberturas de grande repercussão nas áreas de política, economia e sociedade.

“Estou muito feliz, e o meu compromisso com o público será manter o alto nível conquistado pelo programa nos seus 40 anos de história”, afirmou o jornalista.

Paglia assume o posto ocupado por Vera Magalhães desde 2020. Em janeiro deste ano, a jornalista anunciou sua saída do Roda Viva após seis anos à frente da atração. Em publicação nas redes sociais, ela informou que pediu desligamento imediato por conta de uma “quebra de acordo” relacionada ao contrato, que ainda teria validade por mais um ano.

Os programas já gravados por Vera Magalhães permanecem na grade e vão ao ar até o período do Carnaval, quando ocorre oficialmente a transição no comando do programa.