Ernesto Paglia é o novo apresentador do 'Roda Viva'Reprodução / Instagram
Ernesto Paglia é anunciado como novo apresentador do 'Roda Viva', da TV Cultura
Jornalista substitui Vera Magalhães após saída
Rio - A TV Cultura definiu o nome que assumirá o comando do "Roda Viva" após a saída de Vera Magalhães. O jornalista Ernesto Paglia, de 66 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (16) como o novo apresentador do tradicional programa de entrevistas. A estreia está prevista para depois do Carnaval, em fevereiro.
Segundo a emissora, a escolha de Paglia simboliza um momento de renovação da atração, que há mais de quatro décadas ocupa espaço central no debate público brasileiro. Para Maria Angela de Jesus, presidente da Fundação Padre Anchieta, responsável pela TV Cultura, a chegada do jornalista reforça o compromisso do programa com discussões relevantes e plurais.
A nomeação ocorre em um ano marcante na trajetória profissional de Ernesto Paglia, que completa 45 anos de carreira. Desse período, mais de quatro décadas foram dedicadas à Rede Globo, onde atuou como repórter especial e correspondente internacional. Ao longo desse tempo, esteve à frente de coberturas de grande repercussão nas áreas de política, economia e sociedade.
“Estou muito feliz, e o meu compromisso com o público será manter o alto nível conquistado pelo programa nos seus 40 anos de história”, afirmou o jornalista.
Paglia assume o posto ocupado por Vera Magalhães desde 2020. Em janeiro deste ano, a jornalista anunciou sua saída do Roda Viva após seis anos à frente da atração. Em publicação nas redes sociais, ela informou que pediu desligamento imediato por conta de uma “quebra de acordo” relacionada ao contrato, que ainda teria validade por mais um ano.
Os programas já gravados por Vera Magalhães permanecem na grade e vão ao ar até o período do Carnaval, quando ocorre oficialmente a transição no comando do programa.
Televisão
Ernesto Paglia é anunciado como novo apresentador do 'Roda Viva', da TV Cultura
Jornalista substitui Vera Magalhães após saída
Televisão
'Três Graças': Consuelo surge para impedir vingança de Misael
Ela surpreende Joaquim ao aparecer no ferro-velho
Televisão
Jorge Aragão é homenageado na vinheta do Carnaval Globeleza
Cantor celebra 50 anos de carreira e dá voz ao projeto
Televisão
Veja Sophie Turner caracterizada como Lara Croft de 'Tomb Raider'
Imagem foi divulgada pelo Prime Video nesta quinta-feira (15)
Televisão
Grazi Massafera compartilha bastidores de 'Três Graças'
Atriz interpreta vilã na trama escrita por Aguinaldo Silva
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.